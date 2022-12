Le feste natalizie sono l’occasione giusta per splendere a tutte le ore del giorno. Non c’è limite d’orario, ma soprattutto non c’è limite alla creatività e alla voglia di osare. Tra le particolari novità luxury in fatto di accessori, le spille sono quelle che godono di maggiore successo, tanto da essere reinterpretate dai brand di alta moda.

Le spille griffate sono la novità luxury per le festività

Le spille sono un accessorio che profuma di passato e di epoche vintage e forse è proprio questo il particolare che le rende così speciali anche nell’epoca moderna. Ognuna di loro può raccontare una storia, un aneddoto, può brillare di una luce appartenente agli anni ’30 ma che riesce ad adattarsi alla perfezione anche alla contemporaneità.

Spesso sottovalutate e tenute in un cassetto a prendere polvere, le spille sono state rivalutate e hanno conquistato un valore completamente nuovo, diventando accessori di stile, di eleganza e di assoluta tendenza.

Talmente rivalutate che persino i brand di alta moda le hanno volute riproporre in passerella e nelle ultime collezioni, rendendole le vere protagoniste in grado di donare quel pizzico di eleganza in più all’outfit, oltre che un punto luce decisamente chic.

Quale periodo migliore, se non quello delle festività natalizie, offre la possibilità di splendere ancora di più?

Le spille griffate: alcuni esempi luxury per splendere durante le feste

Ne esistono di tutti i tipi, forme e colori: le spille sono preziosi accessori in grado di conferire all’outfit un’aura più raffinata e vintage. Scegliere la più adatta non è compito semplice, ma basterà lasciarsi ispirare dal momento e dal proprio mood e il gioco sarà fatto.

Gucci non si tira indietro quando si parla di accessori e originalità: il brand fiorentino propone una vasta selezione di spille, ma punta sempre alla brillantezza e allo sfarzo. Basti pensare alla collezione Gucci Love Parade firmata Alessandro Michele e ispirata completamente al culto della bellezza (fil rouge della filosofia del brand e del designer), della libertà e del cinema di Hollywood. Cristalli su tutta la superficie e punti luce in un perfetto stile anni ’50: una spilla silver e luminosa è sempre una buona soluzione.

Non è da meno Louis Vuitton, che con la sua spilla Ever Blossom punta alla visione e all’eleganza, ma in oro giallo e dettaglio black. Un piccolo accessorio che racchiude dentro di sé una potenza disarmante: la spilla reinterpreta il fiore Monogram simbolo della casa di moda, ma lo fa attraverso un nuovo design caratterizzato da linee decise e volumi bold. Al centro il fiorellino è nero e il suo pistillo è un diamante dalla cornice in oro giallo, come tutto il resto del perimetro.

Yves Saint Laurent punta tutto al rouge: la sua spilla con rosa rossa in sera e metallo è l’accessorio più romantico ed elegante che ci sia. Protagonista della sfilata autunno-inverno 2022-2023, la spilla Saint Laurent è versatile e romantica e si può adattare a ogni outfit: il risultato non cambierà.

Se vi piace l’idea del fatto a mano, Dries Van Noten propone la sua spilla Handcrafted brooch, un piccolo accessorio di forma circolare con preziosi cristalli incastonati all’interno. Qui la forma ricorda quella di un leggero fiocco di neve, e proprio come il bianco neve illuminato dal sole, la spilla handcrafted riuscirà a illuminare ogni vostro look.

Miu Miu aggiunge un pendente alla sua spilla: un piccolo fiocco in oro giallo a cui si attacca un pendente con cristalli. In perfetto stile rétro, la spilla di Miu Miu è la soluzione ottimale per i look più luminosi delle feste, soprattutto per Capodanno: splendere è d’obbligo.

Sul fiocco infine rimane anche Chanel, da sempre brand raffinato ed elegante. Il suo fiocco è cosparso di perle e di cristalli e al centro dondola un piccolo pendente che porta il simbolo del logo. Elegantissima e super chic, la spilla di Chanel può essere portata sempre, a qualsiasi ora del giorno e con qualsiasi capo: sarete sempre perfette.