Sifanur Gul: chi è l’attrice della serie tv Il Sarto

Sifanur Gul è un’attrice turca molto giovane, ma già molto apprezzata. Ha ottenuto ruoli in diverse serie tv molto conosciute, e ora possiamo vederla come protagonista della serie tv di Netflix, Il Sarto.

Sifanur Gul: chi è?



Sifanur Gul è una giovanissima attrice turca, nata ad Ankara, nel 1997. Ha intrapreso la sua carriera di attrice nel 2019. Ha fatto il primo passo nella sua carriera con il personaggio di Eylul nella serie tv Sevdim Seni Bir Kere, per poi partecipare ad altri progetti. L’attrice, che ha ottenuto un grande successo con il personaggio di Gulperi nella storica serie tv intitolata Uyanış Büyük Selçuklu, è poi riuscita a conquistare moltissimi fan anche con il suo ruolo di Ikra nella serie tv Benim Adam Melek. Ha anche fatto esperienza nelle serie tv Cam Tavanlar e Kirmizi Oda, e interpreta il ruolo principale nella serie Terzi, che in Italia si intitola Il Sarto, insieme al collega Çağatay Ulusoy.

L’attrice, che ha avuto successo anche con il personaggio di Guliz nella serie tv di Netflix Kuş Uçuşu, ovvero Il volo degli uccelli, ama molto il suo lavoro e si sta occupando della sua carriera in ascesa. È entrata anche nel cast della serie tv Aşk, Yonca ve Diğerleri, che comprende anche altri nomi molto conosciuti. Una serie che parla di mafia, polizia e amore, che sembra essere un passo molto importante nella carriera dell’attrice. Esattamente come il suo ruolo nella serie tv Il Sarto.

Sifanur Gul nel cast de Il Sarto



La serie tv Il Sarto è uscita il 2 maggio 2023 su Netflix, ed era particolarmente attesa. Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül e Salih Bademci hanno ottenuto i ruoli principali della serie tv, di genere drammatico, inizialmente pensata per la tv e poi per lo streaming. La serie tv è un progetto di tre stagioni, che sono già state girate, come spiegato da Çağatay Ulusoy, che ha anche sottolineato che il pubblico troverà sulla piattaforma una serie tv drammatica a cui non è abituato. Il ruolo femminile è di Sifanur Gul ed è un passo davvero importante per la sua carriera. L’attrice ha spiegato di essere molto entusiasta per questo ruolo. Il suo sarà uno dei nomi più sorprendenti della serie, visto che è considerata come uno dei giovani talenti di spicco di questi anni. L’attrice ha dichiarato di essere molto emozionata per questo progetto.

“Esvet è un personaggio che ha subito molte violenze psicologiche e fisiche. Ma con il suo rifiuto di esporsi, ai miei occhi è molto coraggiosa, molto forte. È un personaggio che crede di poter gestire tutto nella vita, tutta la comunicazione, la comunicazione umana con amore, compassione e pazienza, e lo fa. Ecco perché ho giocato con amore e comprensione” ha dichiarato l’attrice, parlando del suo personaggio Esvet. La performance dell’attrice in un personaggio così difficile ha già scatenato molta curiosità, ma secondo coloro che hanno già iniziato a vedere la serie, sicuramente il suo talento sarà percepibile attraverso il suo ruolo.