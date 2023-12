Perché siamo sempre più attratti dalle persone più simili a noi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Siamo sempre più attratti dalle persone più simili a noi, ma perché? Lo studio

Anche la scienza lo dice: siamo molto più attratti dalle persone che ci assomigliano. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica “Personality and Social Psychology Bulletin“, siamo molto più attratti non solamente da coloro che si somigliano ma anche a coloro che assomigliano ai nostri genitori. Ma vediamo insieme come si è svolto questo studio: alcuni ricercatori hanno chiesto ad alcune persone di guardare alcune fotografie e scegliere le persone dalle quali erano più attratte. Sono state loro mostrate una serie di immagini di estranei precedute dal ritratto del loro genitore di sesso opposto. Alle persone alle quali è stata mostrata la foto del loro genitore e subito dopo quelle dell’estraneo si sono dette attratte da quest’ultimo. In pratica tutti coloro che guardavano prima la foto del proprio genitore avevano probabilità maggiori di essere attratti dallo sconosciuto.

Vediamo adesso insieme altri motivi per cui ci sentiamo più attratti dalle persone che ci somigliano:

Ricerca di affetto: nel caso in cui nella nostra infanzia abbiamo subito esperienze di scarsa affettività o di carenze affettive è molto probabile che ci troviamo attratti da persone che assomigliano ai nostri genitori. In questo caso è molto alto il rischio di finire in una relazione tossica.

nel caso in cui nella nostra infanzia abbiamo subito esperienze di scarsa affettività o di carenze affettive è molto probabile che ci troviamo attratti da persone che assomigliano ai nostri genitori. In questo caso è molto alto il rischio di finire in una relazione tossica. Familiarità: nel caso in cui fossimo cresciuti in un ambiente turbolento o disfunzionale, inconsciamente potremmo ritrovarci attratti da persone che si trovano in dinamiche simili.

Per dirla in breve siamo attratti dalle persone che sono più simili a noi o ai nostri genitori perché in questo modo ci sentiamo più sicuri.

Non è vero che gli opposti si attraggono

Si sente spesso dire che gli opposti si attraggono ma secondo la scienza è il contrario, siamo infatti molto più attratti dalle persone più simili a noi. La dottoressa Amalia Petrone sul portale Psicologi Italia ha spiegato perché sono proprio i simili che si attraggono: “attraverso la similitudine entriamo in relazione con le persone e, ogni volta, questo incontro provoca cambiamenti in noi stessi e negli altri. Ciò che è simile, noto, è rassicurante, mentre ciò che non lo è provoca ansia e inquietudine. In tutte le situazioni cerchiamo di riconoscere ciò che abbiamo già incontrato e sperimentato (esempio: quando siamo in una città nuova e la paragoniamo alla nostra). I simili attirano i simili e dal loro incontro scaturisce il nuovo, il cambiamento, la cura. La relazione diventa così cura, luogo in cui accogliere, contenere e rispecchiare l’esperienza dell’altro, costruendo l’alleanza con le sue parti sane.”

Quindi questo spiega come mai siamo più attratti dalle persone più simili a noi, in pratica ciò ci trasmette più sicurezza e ci mette più a nostro agio. Ma, come in tutte le cose, ci sono ovviamente le eccezioni.

