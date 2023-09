Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 5 alternative low cost all’iconico trench firmato Burberry.

Trench Burberry, il capospalla simbolo della mezza stagione

Il trench è uno dei capi più amati dalla donne, elegante, versatile e perfetto per la stagione autunnale, quando comincia a fare fresco ma non è ancora il momento di tirare fuori dall’armadio il cappotto. Il trench Burberry è in assoluto il capospalla simbolo della mezza stagione, un capo iconico che ancora oggi è scelto anche da tantissime celebrities. La prima cosa che Thomas Burberry ha brevettato è il tessuto, che ha reso poi famoso il trench in tutto il mondo, ovvero il gabardine, un twill resistente all’acqua. Questo trench è diventato famoso dopo la Seconda guerra mondiale, quando star del calibro di Marilyn Monroe e Brigitte Bardot hanno incominciato a indossarlo dentro e fuori dal set, rendendolo sexy e intrigante. Da allora questo capo è divenuto sempre più famoso e ancora oggi è uno dei più amati e desiderati al mondo, soprattutto per la sua grande eleganza e per la sua versatilità, può infatti essere indossato in tante occasioni diverse. Perfetto sopra un abito ma anche con un paio di pantaloni. Il costo del trench Burberry è però abbastanza proibitivo, siamo infatti oltre i 2.000 euro. Esistono però delle alternative low cost, dei trench simili a quello di Burberry, per l’esattezza simili al Trench coat Heritage The Kensington Medio color miele, a un costo molto inferiore. Vediamone adesso alcuni insieme.

Sembra Burberry ma non è: 5 alternative low cost dell’iconico trench

Come detto in precedenza, l’iconico trench Burberry è uno dei trench più desiderati al mondo, il suo prezzo però è davvero proibitivo per molte di noi. Esistono però delle alternative low cost dell’iconico trench. Vediamone insieme 5:

Pull & Bear: da Pull & Bear potete trovare il trench con collo a revers, cintura con chiusura con passanti, tasche laterali e chiusura frontale doppiopetto. Questo trench è disponibile in 4 colori diversi e lo potete acquistare al prezzo di 45,99 euro. Mango: da Mango potete trovare il trench beige realizzato in cotone, con passanti decorativi sulle spalle, collo con risvolto, revers, maniche lunghe con passanti regolabili e chiusura con doppia bottonatura. Il prezzo di questo bellissimo capo è di 239 euro. Bershka: da Bershka potete trovare il cappotto trench in cotone con cintura, collo con risvolto e chiusura con doppia bottonatura. Il prezzo di questo trench è di 45,99 euro. Amazon: su Amazon potete trovare il Trench lungo e leggero con cintura di Orolay, con design a doppiopetto e sei bottoni. I due polsini e la cintura sono regolabili con le fibbie, al fine di rendere questo trench perfetto per chi lo indossa. Realizzato in poliestere, il costo di questo trench è di 99,99 euro. Zalando: su Zalando infine potete trovare il Bibani Trench di Naf Naf, con bavero, bottoni, tasche anteriori e cintura. Il prezzo di questo trench è di 104,99 euro.

Queste che abbiamo appena visto sono quindi 5 alternative dell’iconico trench di Burberry, che potete avere spendendo davvero molto meno.