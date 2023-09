Scopriamo insieme quali cose fanno le donne brave a letto. Alcune sono comuni a tutte le donne, altre meno, alcune sono più scontate, altre invece potrebbero cambiare completamente la sfera intima femminile.



E se vi dicessimo che le donne brave a letto fanno anche queste cose?

Le donne brave a letto fanno alcune cose che rendono il momento dell’intimità davvero perfetto, per loro e anche per il proprio partner. Non è sempre scontato capire cosa bisogna fare per essere al top anche durante l’intimità, ma per le donne le caratteristiche riguardano solitamente il coinvolgimento, l’entusiasmo, la comunicazione e la chimica che si va a creare. Una donna che prende l’iniziativa solitamente è molto apprezzata, così come la donna che fa i complimenti al proprio uomo.

Entriamo più nel dettaglio e cerchiamo di scoprire cosa fanno le donne brave a letto.

Provano entusiasmo : la sessualità deve essere un momento di piacere e divertimento, in cui lasciarsi andare completamente, senza pensare a nulla. Una delle parole d’ordine è sicuramente entusiasmo;

: la sessualità deve essere un momento di piacere e divertimento, in cui lasciarsi andare completamente, senza pensare a nulla. Una delle parole d’ordine è sicuramente entusiasmo; Creano attrazione emotiva : la sessualità non implica solo atti fisici, ma anche connessioni emotive e coinvolgimento mentale. Una profonda connessione emotiva può essere la forma di attrazione più forte;

: la sessualità non implica solo atti fisici, ma anche connessioni emotive e coinvolgimento mentale. Una profonda connessione emotiva può essere la forma di attrazione più forte; Si lasciano trasportare dalla chimica : la chimica è fondamentale al punto da essere il fattore decisivo per stabilire se l’esperienza sessuale sarà appagante. Ovviamente non si può forzare, deve essere naturale e spontanea;

: la chimica è fondamentale al punto da essere il fattore decisivo per stabilire se l’esperienza sessuale sarà appagante. Ovviamente non si può forzare, deve essere naturale e spontanea; Accarezzano : spesso si sottovaluta il fatto che agli uomini piaccia essere coccolati e ricevere affetto. Carezze e abbracci mostrano la tenerezza che la donna prova nei loro confronti e tendono ad aumentare l’attrazione e l’intimità;

: spesso si sottovaluta il fatto che agli uomini piaccia essere coccolati e ricevere affetto. Carezze e abbracci mostrano la tenerezza che la donna prova nei loro confronti e tendono ad aumentare l’attrazione e l’intimità; Creano un rapporto di fiducia : avere un rapporto basato sulla fiducia rende l’attrazione ancora più forte. Quando le donne si mostrano aperte nei confronti degli uomini, mostrando fiducia e sicurezza nel proprio corpo e nella propria sessualità, diventano ancora più attraenti;

: avere un rapporto basato sulla fiducia rende l’attrazione ancora più forte. Quando le donne si mostrano aperte nei confronti degli uomini, mostrando fiducia e sicurezza nel proprio corpo e nella propria sessualità, diventano ancora più attraenti; Comunicano : le donne brave a letto comunicano con il proprio partner. Se entrambi esprimono i propri desideri e i propri limiti, si possono evitare situazioni fastidiose e migliorare l’esperienza sessuale;

: le donne brave a letto comunicano con il proprio partner. Se entrambi esprimono i propri desideri e i propri limiti, si possono evitare situazioni fastidiose e migliorare l’esperienza sessuale; Ci mettono il cuore : come abbiamo sottolineato l’importanza dell’entusiasmo, dobbiamo anche sottolineare l’importanza del cuore. Le donne rendono l’esperienza sessuale più completa grazie al loro cuore;

: come abbiamo sottolineato l’importanza dell’entusiasmo, dobbiamo anche sottolineare l’importanza del cuore. Le donne rendono l’esperienza sessuale più completa grazie al loro cuore; Amano sperimentare : la voglia di sperimentare nell’intimità non appartiene solo agli uomini, ma anche alle donne. Esplorare cose nuove può essere divertente e appagante, per cui è sempre importante essere aperti a nuove esperienze;

: la voglia di sperimentare nell’intimità non appartiene solo agli uomini, ma anche alle donne. Esplorare cose nuove può essere divertente e appagante, per cui è sempre importante essere aperti a nuove esperienze; Tengono conto della presenza : le donne amano che il proprio partner abbia scelto di essere con loro, presente nel momento dell’intimità, per questo lo sono anche loro. Avere qualcuno accanto fisicamente ed emotivamente è molto importante per la sessualità;

: le donne amano che il proprio partner abbia scelto di essere con loro, presente nel momento dell’intimità, per questo lo sono anche loro. Avere qualcuno accanto fisicamente ed emotivamente è molto importante per la sessualità; Sono sincere riguardo i loro desideri: le donne brave a letto solitamente esprimono apertamente i loro desideri, senza esitare. Questo le aiuta ad avere dei rapporti appaganti, perché il partner sa perfettamente cosa fare.

Cosa fanno le donne brave a letto?

Sono tante le cose che fanno le donne brave a letto, basandosi soprattutto sulla comunicazione e il coinvolgimento, per rendere l’esperienza sessuale molto più appagante.