Quali sono le scarpe must have per il prossimo autunno inverno? Scopriamolo insieme.

L’autunno si avvicina ogni giorno di più, vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le scarpe di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024.

Le scarpe must have dell’autunno inverno 2023/24

Stivali, pumps, anfibi e sneakers tra le scarpe di tendenza dell’autunno inverno 2023 2024. Sulle passerelle delle varie fashion week, New York, Londra, Milano e Parigi, abbiamo visto diverse proposte per le prossime stagioni fredde. A new York abbiamo visto soprattutto gli stivali alti e le pumps, che sembrano proprio essere le assolute protagonista dell’autunno inverno 2023 2024. Dion Lee ha proposto ad esempio uno stivale sopra al ginocchio effetto seconda pelle, perfetto da indossare abbinato a un mini dress o a una mini gonna. Micheal Kors invece ha optato per uno stivale sotto al ginocchio a stampa pitonato e tacco a blocco. Carolina Herrera ha optato invece per le pumps, in tonalità neutrali, arricchite da dettagli raffinati come per esempio dei piccolo fiocchi sulla punta, in grado di donare alla scarpa un fascino retrò. Sia a Londra che a Milano gli assoluti protagonisti sono stati gli stivali alti di diverse tonalità, con tacco alto, medio e basso. Moschino ha portato in passerella degli stivali caratterizzati da cinturini e fibbie, texani metallizzati invece per Missoni e Philip Plein. A Parigi, oltre agli stivali alti, abbiamo visto anche i texani, di grande tendenza per le prossime stagioni. Saint Laurent si è distinto con le classiche pumps mentre Gianbattista Valli ha optato per dei sandali raffinati da indossare sopra ai collant spessi e colorati. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono le scarpe must have per l’autunno inverno 2023 2024.

Le scarpe di tendenza per l’autunno inverno 2023/24

Come detto poc’anzi, sulle passerelle abbiamo già avuto un primo sguardo su quelle che saranno le tendenze scarpe nei prossimi mesi. Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono le scarpe must have per l’autunno inverno 2023 2024 da avere assolutamente nel nostro armadio:

Stivali alti: gli stivali alti sopra al ginocchio sono tra le tendenze autunno inverno 2023 2024, perfetto da indossare con vestito mini per una serata più elegante, ma perfetti anche con una gonna per un look più casual.

Stivali texani: tra le scarpe must have per l’autunno inverno 2023 2024 ci sono gli stivali texani, chiamati anche camperos, perfetti da abbinare con un paio di denim per un look più casual, ma anche con un vestito o una gonna per una look più glamour.

Pumps: le grandi protagoniste dell’autunno inverno 2023 2024 saranno le scarpe pumps, caratterizzate dalla suola rialzata e dal tallone più slanciato rispetto alla punta. Eleganti e raffinate, perfette per una cena romantica o un evento importante.

Le sneakers: ormai di tendenza da diversi anni, le sneakers saranno le scarpe must have anche per l’autunno inverno 2023 2024. Comode e versatili sono tra le scarpe più amate al mondo.

Come abbiamo visto sono tante le scarpe must have per l’autunno inverno 2023 2024. Siamo ancora in periodo di saldo, perché non approfittarne per comprare una di queste scarpe ed essere quindi già pronte per l’arrivo delle prossime stagioni?