Sanremo 2021: le pagelle ai look della terza serata.

La terza serata del Festival di Sanremo 2021, quella dedicata alla canzone d’autore, è andata in scena. Amadeus e Fiorello hanno avuto al loro fianco la modella Vittoria Ceretti e hanno aperto la messa in onda con un bellissimo omaggio all’indimenticabile Lucio Dalla.

Sanremo 2021: le pagelle ai look

“Oggi è una data importantissima. Oggi è il 4 marzo 1943”: con questa frase dedicata all’anniversario della nascita di Lucio Dalla, Fiorello e Amadeus hanno aperto la terza serata di Sanremo 2021. Si parte con i Negramaro, che hanno portato in scena prima un toccante omaggio al festeggiato, poi sono passati a “Meraviglioso”. Giuliano Sangiorgi si è presentato sul palco dell’Ariston con un completo verde bottiglia, un total look un po’ alternativo ma che non stona: un bel 7.



La modella Vittoria Ceretti, co-conduttrice della terza serata del Festival, ha debuttato con un abito nero lungo, corto davanti e lungo dietro, con tanto di strascico. Due fiocchi rosa, uno sul collo e l’altro sul fianco sinistro.

Un vestito spagnoleggiante, da feria de Malaga. Da una top model ci aspettiamo qualcosa in più: voto 6.

Sanremo 2021: le pagelle ai look dei Big

Le pagelle ai look di Sanremo 2021 proseguono con i 26 Big che si sono susseguiti sul palco dell’Ariston. Il primo cantante in gara è Noemi, che ha scelto di duettare con Neffa con il brano Prima di andare via. Lei ha scelto un pantalone nero e un top stile bondage, con tanto di pancia scoperta e collana dorata alla Valeria Marini. A risollevare la situazione è stato il collega, che ha sfoggiato un elegante completo blu. Voto 7, ma il merito, per una volta, è di un uomo.

Fulminacci si è esibito con Valerio Lundini e Roy Paci con il brano Penso positivo di Jovanotti. Lo stile del Big in gara a Sanremo 2021 si conferma quello del debutto: pantaloni beige, camicia celeste e ‘giacchino’ blu. Avete presente quando, ai tempi della scuola, la mamma vi metteva il grembiule della prima elementare fino alla classe quinta? Bene, l’effetto del look di Fulminacci è proprio questo. I suoi colleghi non sono riusciti ad alzargli il voto: 4.



Francesco Renga ha scelto di duettare con Casadilego sulle note del brano Una ragione di più. Lui ha optato per un classico gessato nero, mentre lei per un maxi, maxi, maxi abito con gonna floreale e camicia bianca. Che dire? Sembrava un cartoon. Di certo, la giovane artista ama le matrioske. Voto complessivo, sceso sotto la sufficienza a causa dell’outfit femminile, è 5.



Gli Extraliscio e Davide Toffolo si sono esibiti con Peter Pichler con il brano Medley Rosamunda. Energia e divertimento allo stato puro. Tutti i componenti hanno scelto un abito scuro, tranne il leader che ha optato per un rosso fuoco. Perfetti: guadagnano un 8.



Fasma ha duettato con Nesli sulle note del brano La Fine. Mentre l’artista in gara a Sanremo ha scelto un pantalone nero e giacca dello stesso colore, con ricami argento agli estremi, l’altro ha optato per un completo scuro classico. Considerando i problemi audio che hanno avuto all’inizio della performance, anche se il look non è il massimo confermiamo il 7 in pagella che gli abbiamo assegnato la serata del debutto.

Bugo e i Pinguini Tattici Nucleari hanno scelto il brano Un’avventura di Lucio Battisti. L’ex amico di Morgan ha optato per un completo rosso che è l’unica cosa positiva della performance. Voto: 6.

Francesca Michielin e Fedez hanno gareggiato con il medley E allora felicità. Il rapper, in total look Versace, ha scelto pantalone e camicia con il classico motivo della Maison di Donatella e giacca, fortunatamente, nera. La cantante, invece, ha optato per un abito nero tempestato di brillantini, con maniche bombate rosa e maxi collo bianco. In coppia sembravano la reincarnazione della Famiglia Addams, al completo. Voto: 3.

Irama, “in smart working” con Francesco Guccini, si è esibito con il brano Cyrano. Essendo assente a causa della positività al Covid-19 di un membro del suo staff, non possiamo giudicare il suo outfit.

Sanremo 2021: le pagelle più tristi della storia

I Maneskin si sono esibiti con Manuel Agnelli sulle note di Amandoti. La band ha sfoggiato corpetti, camice d’epoca e pantaloni lunghi. Il collega, invece, ha optato per look da samurai, con tanto di petto e ascelle a vista. L’imitazione di Achille Lauro non è riuscita, neanche questa volta. Voto: 3.