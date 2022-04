Le giornate si stanno allungando e le temperature, si stanno scaldando. Questo significa una sola cosa, che è finalmente arrivato il momento di fare spazio nella nostra scarpiera per i sandali con tacco più di tendenza per la Primavera 2022.

Altissimi, medi, a spillo oppure più grossi e comodi, coloratissimi e dalle forme stravaganti o classici dai toni neutri, i sandali di tendenza per questa stagione accontentano proprio le esigenze di ogni tipo di piede! Ecco alcuni modelli proposti dai brand più famosi sul campo da comprare o a cui ispirarsi.

Sandali con tacco per la primavera 2022: i mules

Tra i modelli più gettonati ci sono i mules, ovvero quei sandali con tacco aperti che lasciano libero anche il tallone, senza quindi il cinturino ad avvolgerlo. Anche in questo caso c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra le proposte più colorate ed eccentriche come quella arancione vitaminico di Roger Vivier, con maxi plateau.

Un’alternativa decisamente più elegante sono invece i mules ad infradito di Jimmy Choo, con kitten heels un po’ più alti rispetto alla media, dorati e con la punta quadrata super di tendenza. Una calzatura perfetta in modo particolare per le occasioni speciali o per un aperitivo in serata.

I sandali coloratissimi

Per la primavera 2022 ad andare per la maggiore sono i dettagli coloratissimi, per non dire fluo, accostati ad outfit dai toni invece più tenui. Per un effetto davvero “wow” provate i sandali di The Attico di un verde molto acceso e con il tacco triangolare ormai segno distintivo del brand, che oltre ad essere di design è anche molto comodo.

Spazio ad una vastissima gamma di colori anche con i sandali firmati da Aquazzurra. Questi in particolare, per esempio, sono finissimi e ricoperti di piccoli strass perfetti per dare un tocco di luce al look e soprattutto per chi non ha problemi a camminare su tacchi così alti e fini senza plateau.

Consigli look: come e quando indossare i sandali

Non lasciatevi ingannare dalle foto postate sui social dalle influencer più famose sulla scena: è vero, come abbiamo detto ad inizio articolo le temperature stanno iniziando a scaldarsi, ma questo non significa che non bisogna tenere ancora conto di quel grado in meno che può risultare fastidioso sulle estremità scoperte.

Inoltre non è ancora il caso di tirare fuori i pantaloncini, per quelli bisogna aspettare ancora qualche mese! Se proprio non riuscite a resistere al richiamo dei sandali però, potreste indossarli insieme a jeans, pantaloni o gonne lunghe. C’è poi l’alternativa fashion: indossare i sandali con i calzini! Attenzione però, non devono essere un pugno in un occhio, ma devono essere in armonia con l’outfit e soprattutto curati: niente buchi o aloni!

A proposito di aver cura del look, in utlimo ma non per importanza prendetevi cura dei vostri piedi con una bella pedicure per eliminare le cellule morte sui talloni e non rinunciate ad una passata di smalto, trasparente, nude o colorato a seconda dei gusti e dell’occasione: ve lo assicuriamo, i vostri piedi vi ringrazieranno!