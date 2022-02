Le scarpe a punta quadrata continuano ad essere regine incontrastate delle tendenze. Hanno spopolato negli anni ’90, sono poi state riscoperte nel 2019 e continuano ad essere un must nel 2022. Anche le star di Instagram come influencer, modelle e addirittura cantanti di fama internazionale, non hanno saputo resistere al loro fascino!

Scopriamo allora quali sono le Maisons che ne hanno proposto una propria versione sulle passerelle per la collezione primavera/estate e i brand di moda low cost che accontentano le tasche di tutti.

Le scarpe a punta quadrata sono ancora di tendenza per il 2022

Sulle passerelle si sente già aria di primavera e, per l’occasione, tantissime Maisons si sono già portate avanti con i trend per la bella stagione 2022. Ovviamente non sono stati da meno anche i brand low cost. Tra le tendenze, come dicevamo, non mancano ancora una volta le scarpe a punta quadrata. Ecco quali sono i modelli più belli visti fino ad ora.

Versace

Sulle ultime passerelle di Versace abbiamo visto tantissimi modelli di scarpe a punta quadrata ai piedi di modelle come Dua Lipa, Naomi Campbell e Lourdes Maria Ciccone.

La prima ha sfilato con quelli che ricordavano dei classici sandali modello “jelly” color rosso, strass applicati ton sur ton e l’immancabile Medusa dorata sulla tomaia.

L’abbiamo anche vista sfilare sopra zeppe altissime con cinturini finissimi in raso nero ma disponibili anche in tantissimi altri colori, come questo rosso corallo, ovviamente sempre a punta quadrata.

A punta rigorosamente quadrata, ma questa volta senza zeppa o plateau, i sandali con tacco indossati dall’eterea Naomi Campbell e da Lourdes, con l’immancabile dettaglio della catena dorata adagiata sul dorso del piede. La prima ha sfilato con un modello total white, la seconda invece con uno total black.



The Attico

Tra le influencer nostrane che apprezzano The Attico ci sono Giulia Valentina e Valentina Ferragni. E hanno ragione! Come resistere a questi modelli così particolari? Sono due versioni degli stessi sandali modello “mule” con il particolarissimo tacco squadrato tipico del brand. I primi hanno la punta quadrata ma chiusa.



I secondi invece hanno sempre la punta quadrata e il tacco squadrato, ma sono aperti anche sul davanti. Entrambi sono disponibili in tantissimi colori, ma ad andare per la maggiore per la bella stagione saranno sicuramente quelli fluo.

Giuseppe Zanotti

Tra le tendenze primavera/estate 2022 anche le zeppe, ma quelle altissime! Giuseppe Zanotti ne propone una propria visione con un modello in pelle e a punta quadrata con un nodo come dettaglio sul tallone.

A proposito di tacco squadrato ecco quello davvero particolare del sandalo total black a punta quadrata del brand. Sullo stesso modello un altro perfetto per chi invece non ama i tacchi ma non vuole rinunciare allo stile, anche i sandali a gladiatore.

I brand low cost

Non solo Maison d’alta moda, le scarpe con punta quadrata conquistano anche i brand low cost per la gioia di tutti i portafogli. Ecco per esempio i mule di H&M con una particolarissima tomaia a rete.

I sandali di Mango invece sono in colori fluo, che come abbiamo detto sono tra le tendenze della bella stagione. Un esempio? Questo bellissimo modello verde brillante.