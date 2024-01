Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa comprare durante i saldi invernali 2024.

Saldi invernali 2024, cosa comprare? 10 prodotti must have

Manca pochissimo ai saldi invernali 2024, occasione da non perdere per acquistare capi di abbigliamento o accessori a un prezzo ridotto. Ma vediamo adesso insieme quali sono i 10 prodotti must have da comprare approfittando dei saldi invernali:

Gli stivali Biker bassi con fibbie di Zara: si tratta degli stivali più di tendenza di queste stagioni fredde, perfetti infatti da indossare per diverse occasioni. Caratterizzati da fibbie laterali e anteriore, hanno la punta rotonda e l’effetto invecchiato. Potete trovarli in saldo a 29,95 euro. Felpa con cappuccio e cerniera in misto lana di H&M: felpa ideale da indossare nelle giornate invernali. Cappuccio con coulisse, cerniera davanti e tasche a marsupio, spalle basse e maniche lunghe. Il costo è di 115 euro. Shark Flexistyle Styler e Asciugacapelli 5 in 1: su TikTok non si parla d’altro. L’asciugacapelli rivoluzionario assolutamente da avere. Completo di diversi accessori, con questo phon si possono creare tante acconciature diverse. Lo trovate su Amazon al costo di 256 euro. Lampada Tia di Maison Du Monde: si tratta di una lampada in ceramica bianca con parlaume in cotone sui toni del rosa chiaro per illuminare con dolcezza i vostri interni. Il costo di questa lampada è di 63 euro. Tapis Roulant pieghevole Evo: ideale per rimettersi in forma dopo le abbuffate delle feste natalizia, perfetto soprattutto per chi si vuole avvicinare al mondo della corsa. Potete trovarlo da Decathlon al costo di 549 euro. Scarpe Samba OG di Adidas: si tratta delle sneakers più amate del momento, per questo sono assolutamente da comprare. Il costo è di 120 euro. Bosch – Impastatrice Planetaria: la macchina include diversi accessori ed è anche molto facile da pulire. 7 velocità diverse e la funzione Pulse, per preparazioni semplici e veloci. Potete trovarla su Amazon al costo di 159 euro. Maglia in cashmere di Max Mara: perfetta da indossare in inverno, di colore beige, con maniche lunghe e girocollo. Potete trovala su glamood.com al costo di 272 euro. Capotto di Twinset: in flanella, senza applicazioni, collo con revers, monopetto, maniche lunghe, interno foderato, bottoni e multitasche. Disponibile in bianco, nero e fucsia al prezzo di 220 euro su yoox.com.

Borsa tote bag in nylon di Freddy: di colore giallo perfetta per portare dietro tutto ciò che vi serve. Potete comprarla al costo di 15,96 euro.

Saldi invernali 2024: quando iniziano?

Manca davvero pochissimo all’inizio del saldi invernali 2024. Il 3 gennaio si inizierà con la Valle d’Aosta mentre nel resto d’Italia i saldi cominceranno ufficialmente venerdì 5 gennaio 2024 e dureranno per circa 60 giorni. I saldi sono davvero una occasione imperdibile per poter acquistare vestiti, accessori o prodotti a un prezzo ridotto. Non resta quindi che aspettare ancora qualche giorno per poi iniziare con gli acquisti!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Gonne di paillettes per l’inverno 2024: ecco la migliore tendenza per brillare

Jeans donna, tutte le tendenze must have per l’inverno 2024