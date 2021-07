Sabot estivi: i trend del momento

Per l’estate si ha bisogno di indossare qualcosa di diverso. Le calzature per la stagione estiva sono tantissime: dalle infradito ai sandali sino ad arrivare ai sabot che si trovano in tantissimi modelli e tipologie. Vediamo quale scegliere e le ultime tendenze.

Sabot estivi

Sono una delle calzature ideali da indossare durante la stagione estiva e si possono mettere in qualsiasi modo: sia per un pomeriggio con le amiche, ma anche per una serata in città o al mare. Il sabot è una calzatura che ha origini incerte, ma che è molto apprezzata e diffusa soprattutto nei territori del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta, oltre che dei Pirenei.

Si distinguono dalle altre tipologie di calzature estive in quanto sono chiuse sul davanti e aperte sul retro con la parte inferiore che è in legno, quindi un materiale molto resistente e di ottima qualità.

Lascia completamente libero il tallone e non ha cinturini né davanti, ma neanche intorno alle caviglie.

Sono molto comode e apprezzate dalle donne che tendono a soffrire di gonfiori alle gambe. Sono calzature che è possibile abbinare e portare con tutto. I modelli bassi o raso terra sono adatti per le donne alte, mentre le tipologie con il tacco slanciano la figura minuta. Si possono trovare modelli dal tacco squadrato o a spillo per coloro che amano maggiormente osare.

I sabot estivi sono calzature che è possibile indossare anche con outfit romantici e shorts, oltre che con i jeans.

Oltre al legno che solitamente è il materiale principale per questa calzatura, si trovano anche modelli in rafia e in corda. I tacchi sono vari e si distinguono sia per l’altezza che la forma.

Sabot estivi: trend

Per quanto riguarda le tendenze si trovano modelli di sabot estivi adatti per tutte le esigenze e le occasioni. Una scarpa di grande voga negli anni 90, ma che oggi è tornata prepotentemente in auge con una serie di modelli che si distinguono per varie caratteristiche e colori. Le tendenze propongono modelli mocassino con tacchi bassi e piazzati.

Oltre ai modelli, ci sono anche delle eccezioni che confermano la regola, come i sabot estivi open toe, che assomigliano a delle ciabattine aperte che sono già molto apprezzate e amate dalle influencer. Bottega Veneta le propone nei colori acidi o pastello. Si trovano poi modelli molto colorati e impreziositi da decorazioni preziose, molto eleganti e perfette per l’estate.

Si trovano anche modelli di sabot estivi che sembrano delle ciabatte, con tacco basso e molto eleganti. Sono chiuse sul davanti con la punta affilata per un maggiore dinamismo visivo. Sono calzature che si presentano in diversi colori, quali giallo, marrone e blu abbinabili con ogni outfit.

Sono diverse le nuove declinazioni, molto raffinate e maggiormente eleganti rispetto al solito. I tavcchi sono molto più alti dalle forme geometriche e i colori delicati per look sia a tinte pastello, ma anche coraggiose e audaci. Sono le scarpe della stagione con raso e cristalli, in tacco a blocco, ma anche dalla punta squadrata e borchie. Basta lasciarsi ispirare dalle tonalità calde della stagione, quali sabbia, rosa nude e anche marrone.

Sabot estivi Amazon

Per chi sta pensando a una calzatura adatta per la stagione estiva, questo modello è l’ideale e il sito di Amazon li propone con offerte e sconti a basso costo da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni. La classifica presenta i tre migliori modelli di sabot estivi accompagnati da una breve descrizione scelti tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dagli utenti di questo e-commerce.

1)Marchio Amazon find. Sabot con tacco squadrato

Un modello dal tacco squadrato realizzato in resina per il materiale esterno con suola e fodera in sintetico. Non hanno chiusura e hanno un tacco di circa 9 cm. Il tacco è squadrato, a blocco e si trova disponibile nei seguenti colori: viola, rosa, avorio, nero e blu. Sono molto comode e realizzate con un ottimo materiale.

2)Rieker donna zoccoli e sabot

Una calzatura con materiale esterno, fodera e suola in sintetico. Non hanno chiusura e il tacco è di 2.5 cm. Un modello molto comodo e disponibile nel colore giallo.

3)Queen Helena Sabot donna estivi

Una calzatura perfetta per la stagione estiva realizzata in pelle per il materiale esterno e la fodera, mentre la suola è in gomma. Ha un tacco a blocco con altezza da 7 cm. Molto comode e versatili, oltre a essere perfette per ogni occasione e momento. Il tacco slancia la figura e permette di camminare in maniera comoda senza gravare sulla schiena. Disponibili nei colori nero, cuoio e bianco.

