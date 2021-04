Il seno è parte della seduzione e fascino femminile. Per esaltarlo nel caso fosse troppo piccolo, i reggiseni push up sono sicuramente la migliore soluzione possibile. Ecco come sceglierli e quali sono le ultime tendenze del momento.

Reggiseni push up

Che sia nel colore classico nero oppure in pizzo, sono reggiseni che esaltano il seno e le forme, ma non sono adatti a tutte le donne.I reggiseni push up sono un capo intimo molto amato dalle donne che li indossano per esaltare il décolleté. Le varianti sono diverse ed è importante sceglierlo in base ai propri gusti e preferenze.

Oltre ai vari modelli, anche i colori sono molto importanti e si va dal classico nero al bianco sino al rosa carne passando per il rosso fuoco. Un reggiseno del genere è consigliato soprattutto a chi ha un seno piccolo o di media grandezza e vuole risaltarlo nel modo migliore. Non si addice alle donne con un seno grande, ma in quel caso è meglio optare per un reggiseno che dia maggiore sostegno.

I vari brand e marchi puntano a diversi modelli di reggiseni push up proprio per venire incontro ai bisogni delle donne. Si va da reggiseni semplici in tinta unita ad altri più sexy, oppure biancheria intima che si addice più per il giorno, mentre per la notte è meglio optare per modelli di altro tipo, magari sensuali. Si distinguono con merletti e pizze per le più romantiche sino ad arrivare a stampe animalier per le donne dallo spirito aggressivo.

Si trovano anche modelli per una notte di passione oppure altri da coordinare alla lingerie, proposti in una tonalità nuance e particolare. I modelli si trovano in tantissimi tessuti: dal cotone al pizzo per creare effetti diversi a seconda delle occasioni o dei momenti. La cosa importante è scegliere un modello che sia comodo e non arrechi fastidio quando lo s’indossa.

Reggiseni push up: proprietà

Un alleato prezioso che desiderano un décolleté che sia prosperoso e generoso. Nasce intorno agli inizi degli anni Settanta con il nome di Wonderbra per poi diventare di grande successo, anche grazie a diverse testimonial che lo pubblicizzano. I reggiseni push up sono sempre più elaborati con varie imbottiture in modo da donare comfort durante tutta la giornata.

Si trovano modelli con spalline removibili e regolabili in modo d’adattarli ai bisogni ed esigenze di ogni donna. Alcuni sono con spalline in pizzo, mentre altri si contraddistinguono per push up a fascia da indossare sotto a un top monospalla. La soluzione ideale per dare un tocco di femminilità e un aspetto maggiormente sensuale a chi lo indossa.

Uno dei tantissimi motivi per cui le donne prediligono i reggiseni push up è il fatto che dia volume ai seni piccoli regalando sostegno e armonia a quelli che sono più prosperosi e formosi. Sebbene la funzione principale sia dare supporto al seno, ci sono anche altre proprietà che non bisogna escludere, ma che sono importanti da valutare nel modo giusto e appropriato.

Dal momento che è un capo di biancheria intima che esalta le forme, si consiglia d’indossarlo con magliette o top aderenti in modo da evidenziarle maggiormente. Dà sostegno e rotondità e si può indossare anche sotto abiti formali. Non è particolarmente adatto per chi fa sport, in quanto in quel caso si ha bisogno di un sostegno che sia più resistente e possibilmente senza imbottitura. In quel caso, meglio optare per un modello leggero e confortevole.



