L’estate sta ufficialmente per finire per dare spazio all’arrivo della stagioni più fredde, ovvero l’autunno e l’inverno. Ma quali sono gli stivali più trendy della moda autunno inverno 2023 2024 da avere assolutamente? Sono loro, gli stivali biker di Miu Miu, proposti sia in pelle nera sia in pelle marrone. Sul popolare social di TikTok questi stivali sono divenuti virali nel giro di pochissimo, l’hashtag bikerboots ha già infatti oltre 13 milioni di visualizzazioni. La tiktoker Sara Costantini ad esempio nel suo canale ci parla proprio di questi stivali biker di Miu Miu, gli stivali must have delle prossime stagioni fredde. Questi stivali sono destinati a diventare delle vere e proprie It shoes, che ogni donna vorrà avere nel proprio armadio. Miu Miu, e non solo, ha lanciato questi stivali sulle passerelle e sono già tante le celebrities che hanno deciso di acquistare i biker boots. Questi stivali, che sembrano provenire direttamente dal mondo dei motori, sono super accattivanti e perfetti da indossare nelle prossime stagioni. Morbidi al punto giusto, realizzati in pelle, nera o marrone, decorati da fibbie su tutta la lunghezza e caratterizzati dalla punta squadrata. Molti brand hanno già pensato a delle imitazioni, come ad esempio H&M, Temu e Zara. Da H&M e Temu li potete trovare anche al di sotto dei 50 euro! Insomma cosa c’è di meglio che acquistare gli stivali più trendy del momento senza spendere una fortuna? Non vi resta che andare sui siti di questi brand e scegliere quello che preferite.

Come abbinare i biker boots, gli stivali più trendy dell’autunno inverno 2023 2024

Come detto in precedenza, gli stivali biker stile Miu Miu sono gli stivali must have dell’autunno inverno 2023 2024. Ma, come abbinarli al meglio? Sono tante le celebrities che hanno già sfoggiato questi stivali, prima fra tutti l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni che, durante la sua vacanza con la famiglia a Ibiza, una sera ha abbinato i biker boots, firmati Paris Texas, a un mini dress in pizzo nero trasparente di Mango. Questo è sicuramente un outfit da copiare per una serata in discoteca o per una festa. La top model Elsa Hosk gli ha invece indossati abbinati a un paio di jeans skinny neri e a una polo a righe per un look da cavallerizza. Diciamo comunque che abbinare questi stivali ai jeans skinny, di qualsiasi colore, è sicuramente una scelta perfetta. Dua Lipa invece li abbina a dei collant velati, a un abito in maglia e a una giacca di pelle. Insomma i biker boots sono davvero molto versatili, perfetti da abbinare a shorts, vestitini e gonne o con dei gambaletti al di sotto o con dei scaldamuscoli, come ci spiega Sara Costantini su TikTok. Non vi resta che correre ad acquistare questi meravigliosi stivali!