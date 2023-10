Qual era il piatto preferito di Diego Armando Maradona? Scopriamo insieme la ricetta del primo semplicissimo dedicato al Pibe de oro, un vero e proprio intenditore della cucina partenopea.

Qual era il piatto preferito da Maradona? Il primo semplicissimo dedicato al Pibe de oro

Tra Diego Armando Maradona e Napoli c’è stata una lunga ed intensa storia d’amore, iniziata nel 1984, quando il calciatore è arrivato nella città partenopea da Barcellona. Aveva 24 anni e con lui il Napoli ha ottenuto un riscatto decisamente inaspettato. Nessuna squadra del Sud, prima che arrivasse Maradona, aveva mai vinto uno scudetto. Nessuno aveva mai osannato così tanto una squadra del meridione o conosciuto una sua città per un giocatore, prima che Maradona arrivasse a giocare nel Napoli. Per questo è stato a lungo considerato un vero e proprio Dio del calcio, che ancora oggi lo porta ad essere venerato. Maradona amava Napoli e i napoletani, era entrato a farne parte e ne condivideva le passioni, inclusa quella per la cucina partenopea, di cui era diventato un vero e proprio intenditore. “A Napoli si mangia come nessuna altra parte del mondo, senza alcun dubbio” è stata una frase che ha pronunciato in un video che ancora oggi è virale. Nel video stava preparando il suo piatto preferito, uno spaghetto aglio, olio e pangrattato, insieme a Gigi D’Alessio. Questo video è diventato così famoso che il piatto ha preso il suo nome, diventando lo “spaghetto alla Maradona”. Il calciatore ha assaggiato per la prima volta questo spaghetto a casa di Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli. Lo preparava la moglie ed era una delle richieste che Maradona faceva più spesso quando mangiava fuori casa.

Il piatto preferito da Maradona: la ricetta

Diego Armando Maradona era un vero intenditore della cucina partenopea e il suo piatto preferito era un semplicissimo primo. Ora questo piatto è stato chiamato “spaghetto alla Maradona” ed è molto amato. Ma coma si prepara?

Gli ingredienti necessari per quattro persone sono:

320 g di spaghetti

uno spicchio d’aglio

un peperoncino

3 grosse manciate di pangrattato

un ciuffetto di prezzemolo a piacere

olio evo qb

Per quanto riguarda la preparazione, prima di tutto bisogna mettere a bollire l’acqua della pasta. Intanto, in una padella si mette abbondante olio e, quando è caldo, ci si versa il pangrattato, da mescolare finché diventa croccante. Alla fine si può aggiungere il prezzemolo tritato a piacere. In un’altra padella bisogna mettere l’aglio tritato e il peperoncino a pezzetti, per poi spegnere il fuoco quando l’aglio comincia a dorare. Una volta cotti gli spaghetti, si scolano e si buttano nella padella con olio e peperoncino, per poi versarci sopra il pangrattato. A questo punto basta mescolare e poi servire in tavola.

