Csaba della Forza ha indossato un pigiama di seta davvero molto elegante, confermando il suo stile anche a casa. Lo ha mostrato in un post su Instagram che ha ottenuto un riscontro molto positivo.

Il pigiama di seta di Csaba dalla Zorza è super cool

Quando una donna è elegante riesce ad esserlo in ogni occasione, anche nella sua abitazione, indossando un semplice pigiama, che potrebbe addirittura essere sfoggiato in altre occasioni. Csaba dalla Forza ha mostrato un pigiama di seta così elegante che fa venir voglia di indossarlo anche per uscire e partecipare ad occasioni eleganti. Un look davvero molto chic tra le mura domestiche, mostrato in un post su Instagram e molto apprezzato dai suoi oltre 750mila fan. Una vera conferma che quando una donna ha classe riesce ad averla realmente in ogni circostanza, compresa la quotidianità a casa. La scrittrice e conduttrice televisiva ha deciso di mostrare ai suoi follower l’outfit scelto per un momento di totale relax ed ozio, confermando di non aver voglia di uscire ma di essere pronta a trascorre un po’ di tempo in casa. Scegliere di dedicare del tempo a se stesse, nella propria abitazione, è sicuramente una scelta produttiva, ma questo non significa che bisogna rinunciare al proprio stile. “Avete presente quando la cosa che desiderate di più al mondo è semplicemente stare a casa e passare una giornata in pigiama? Ecco penso che sarà il mio desiderio per il weekend” ha scritto Csaba dalla Forza a corredo dell’immagine. Difficile non immedesimarsi in lei e in questo suo desiderio che sicuramente accomuna moltissime persone.

Il pigiama di seta di Csaba dalla Zorza: i dettagli

Il pigiama di Csaba dalla Zorza è un modello maschile in satin blu notte composto da camicia con bottoni e profili bianchi a contrasto e pantaloni ampi. Un modello davvero molto chic, per essere sempre eleganti e presentabili anche tra le mura di casa. Sembra essere a tutti gli effetti arrivato il momento di mettere via i pigiami con le stampe più imbarazzanti e le vecchie magliette sbiadite, per lasciare spazio a questo modello particolarmente chic. L’acquisto perfetto da fare in vista della stagione delle feste, in cui si trascorre più tempo a casa e si ricevono spesso visite inaspettate di amici e parenti, è sicuramente il pigiama in seta, ovviamente nella vostra nuance preferita, magari da abbinare ad una vestaglia coordinata per coprirsi dal freddo. Pensate che questo pigiama in seta è così amato che le ultime tendenze lo suggeriscono anche come alternativa easy chic al tailleur giacca e pantalone, da abbinare a slingback e borsetta a mano, per un look da sera molto sofisticato e di classe, che riuscirà sicuramente a stupire.

