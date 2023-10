Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le felpe girocollo must have che ogni donna dovrebbe acquistare questo Autunno Inverno 2023 2024.

Le felpe girocollo di tendenza per l’Autunno Inverno 2023 2024

Tra i capi must have dell’Autunno Inverno 2023 2024 non può mancare la felpa, in particolare quella a girocollo. Casual e versatili sono il vero e proprio capo salva look per ogni occasione. La felpa a girocollo può essere indossata in tante occasioni diverse, a casa, in giro, per un evento casual. Comoda e calda è senza dubbio un capo immancabile nell’armadio di ognuna di noi. La felpa a girocollo è perfetta ad esempio per essere abbinata a un paio di jeans e a un paio di snekaers ai piedi, ma anche con una gonna per un outfit più alternativo. Se si vuole ottenere un outfit più grintoso, perfetto per l’Autunno è abbinare la vostra felpa a girocollo con una giacca di pelle o finta pelle, da tenere slacciata. Un altra idea di outfit, è indossare la felpa a girocollo abbinata a una mini gonna e un paio di collant coprenti 50 denari. Insomma le felpe a girocollo si possono abbinare in tantissimi modi diversi. Vediamo adesso quali sono le felpe a girocollo must have che ogni donna dovrebbe acquistare per questo Autunno Inverno 2023 2024.

Le felpe girocollo must have che ogni donna dovrebbe acquistare questo Autunno Inverno 2023/24

Come abbiamo appena visto la felpa girocollo è uno dei capi che non possono proprio mancare nel nostro armadio. Vediamo adesso insieme quali sono le felpe girocollo che ogni donna dovrebbe acquistare questo Autunno Inverno 2023 2024.

Felpa girocollo nera: il nero si sa, è il colore che sta bene con tutto, proprio per questo una felpa girocollo nera è la felpa must have dell’Autunno Inverno 2023 2024. Da H&M ad esempio potete trovare la felpa girocollo di colore nero in morbido tessuto felpato di misto cotone. Collo, polsini e bordo inferiore a coste. Il costo è di 15,99 euro ed è disponibile anche in altri colori.

Felpa girocollo crop: un’altra felpa di grande tendenza è la felpa girocollo crop, perfetta quindi da abbinare a pantaloni o a gonne a vita alta con ai piedi un paio di stivali. Da Terranova ad esempio potete trovare la felpa crop con corsetto di colore verde militare scuro, oppure lilla chiaro, grigio chiaro o nero. Il costo di questa felpa è di 19,99 euro.

Felpa girocollo oversize: l’oversize è di grande tendenza per questo Autunno Inverno 2023 2024. La felpa girocollo oversize è ottima da indossare con un paio di jeans o un paio di pantaloni e un cappotto lungo. Da Bershka ad esempio potete trovare la felpa oversize, in grigio o in nero, a 17,99 euro.

Queste sono quindi le felpe girocollo must have per questo Autunno Inverno 2023 2024 da acquistare senza perdere tempo!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Moda, tendenze Autunno Inverno 2023/24: Virgina Stablum rivela i suoi must have per la stagione fredda

Gilet da donna: come si porta questo Autunno Inverno 2023/24