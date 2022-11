Le scarpe da trekking da donna sono in vari modelli come la pelle o il tessuto, ma anche in colori vari per adattarsi ai climi e al periodo.

L’autunno è la stagione perfetta per fare un po’ di trekking in montagna e ammirare i colori di questo periodo. Per percorrere i sentieri impervi di montagna, si ha bisogno delle migliori scarpe da trekking che si possono ordinare a ottimi prezzi sull’e-commerce di Amazon.

Vediamo come trovarle e i modelli adatti.

Scarpe da trekking da donna

In questa stagione sono diverse le escursioni e i percorsi che si possono fare. Per poter camminare comodamente,è necessario avere ai piedi delle buone scarpe da trekking che permettano di percorrere i vari sentieri, non sempre semplici e facili. In questo modo, con la giusta calzatura ai piedi, si evitano problemi ai piedi e alle caviglie.

Inoltre, questo tipo di calzatura aderisce perfettamente al terreno, dona la giusta stabilità in modo da camminare anche su sentieri e percorsi irregolari.

Indossare la calzatura adeguata permette di effettuare il percorso e la camminata nel modo giusto. Bisogna anche accertarsi che siano scarpe antiscivolo per non cadere su sentieri sdrucciolevoli.

Per le scarpe da trekking, si consiglia di puntare su un modello che sia robusto, resistente, ma anche funzionale al tipo di camminata e di sentiero da percorrere. A seconda del dislivello e del tipo di terreno, cambia anche il tipo di scarpa.

Per un percorso pianeggiante, le scarpe da trekking basse sono l’ideale perché lasciano piede più libero.

Sono raccomandate poi scarpe dalle suole ammortizzate in modo da percorrere vari livelli. Per i percorsi medio lunghi, una suola con ammortizzazione al tallone è sicuramente il modello adatto, mentre in caso di sentieri che hanno una durata di ore, si consigliano scarpe che abbiano una suola con ammortizzazione totale.

Scarpe da trekking da donna: modelli autunnali

Tra i tanti modelli di scarpe da trekking da donna bisogna anche valutare se sceglierlo in materiale in pelle o tessuto. In pelle sono sicuramente adatti perché resistenti e rigidi, oltre al fatto che possono durare per diverso tempo. Inoltre, la pelle è un materiale che tende, con il tempo, ad adattarsi molto bene al piede.

I modelli in tessuto sono meno resistenti rispetto al materiale in pelle, ma molto leggeri. Sono traspiranti, quindi si adattano alla stagione autunnale e ai periodi di pioggia. Sono particolarmente comode e belle da vedere, da un punto di vista estetico. Quasi tutti i modelli usano un sistema traspirante o il Gore-Tex per ripararsi in caso di pioggia.

Tra i vari modelli di scarpe da trekking da donna, le Wowei sono sicuramente le più amate e apprezzate, anche perché presentano una suola poco rigida in grado di supportare il piede durante la camminata e si adattano molto bene anche a sentieri impervi. Un modello impermeabile, ma anche molto elegante e adatto per altre occasioni.

In commercio si trovano anche modelli più femminili e delicati come quelli proposti da Jack Walker che sono in vera pelle. Sono traspiranti con una suola in grado di supportare la camminata soprattutto quando il terreno è fangoso o scivoloso. Ci sono anche scarpe da trekking che arrivano a metà caviglia in grado di proteggere quasi tutto il piede.

Scarpe da trekking da donna Amazon

Per le escursioni o percorrere sentieri irregolari, le scarpe del genere si acquistano su Amazon con ottimi prezzi. Cliccando sull’immagine si visualizzano le altre caratteristiche. Abbiamo stilato una classifica con i tre migliori modelli di scarpe da trekking per la donna che sono molto apprezzate e volute dagli utenti con la descrizione di ciascun prodotto.

1)Riemot scarpe da trekking donna

Sono scarpe adatte sia per l’uomo che la donna realizzate in pelle scamosciata e tessuto. Sono modelli indicati per il trekking. Molto comodi. Si può scegliere tra diversi colori: rosso, nero, blu, grigio, marrone, ecc. e presentano una altezza alla caviglia.

2)Columbia Redmond 3 Mid Waterproof

Sono un modello con la suola in gomma e materiale esterno in pelle con la tomaia in mesh. Ha una struttura traspirante e impermeabile. dotato di linguetta rinforzata e puntuale di protezione. Offrono ottime prestazioni e si trova nei colori nero, rosso e grigio.

3)CMP Donna Rigel Mid Wmn trekking

Una scarpa da donna per il trekking con membrana impermeabile e supporto per la caviglia in modo da proteggerla. Ha una soletta e una intersuola per conferire la massima stabilità. Comode, leggere e stabili. Si adattano sia a terreni asciutti che bagnati. Tantissimi i colori tra cui scegliere.

Oltre ai modelli di scarpe da trekking non possono mancare le giacche autunnali per il periodo.