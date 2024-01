L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 gennaio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l‘oroscopo per la settimana dall’8 al 14 gennaio 2024.

Questa settimana abbiamo sia il Sole che Marte in Capricorno, mentre Venere continua a brillare in Sagittario, portando tante emozioni soprattutto ai segni di Fuoco. Ma vediamo ora nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dall’8 al 14 gennaio 2024, segno per segno.

Ariete: Venere è dalla vostra parte e vi porterà tanto amore a tanta passione. Per chi è in coppia sarà una settimana davvero super, ma anche chi è single potrebbe incontrare una persona speciale. Luna nervosa nel weekend.

Toro: settimana importante per mettere le basi per un progetto a cui tenete particolarmente, Mercurio in Capricorno da metà mese vi aiuterà proprio nel realizzarlo. Luna fortunata mercoledì, giovedì e domenica.

Gemelli: settimana piuttosto difficile, sia Venere che Mercurio saranno infatti in opposizione, portando problemi sul lavoro e qualche litigio con il partner. Venerdì e sabato la Luna sarà però favorevole, cercate di approfittarne!

Cancro: la settimana inizierà con tanta stanchezza, vi sentirete pieni di lavoro ma non temete, Giove e Saturno vi daranno sul lungo periodo grandi soddisfazioni. Luna fortunata nella giornata di domenica.

Leone: Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte, regalandovi tante soddisfazioni sia sul piano lavorativo sia su quello sentimentale. Attenzione solamente alle giornate di venerdì e sabato dove il nervosismo sarà alle stelle.

Vergine: Mercurio, Venere e Saturno sono contrari per quella che sarà una settimana tutt'altro che facile da gestire. Potreste andare incontro a diversi imprevisti ma grazie a Marte e Giove avrete la forza per superarli!

Bilancia: se dal punto di vista sentimentale le cose non potrebbero andare meglio, dal punto di vista lavorativo non sarà una settimana semplice, Marte è in opposizione e vi farà sentire piuttosto stanchi, il che inciderà anche sul vostro lavoro.

Scorpione: Marte vi regalerà tanta energia in più, avrete tanta voglia di realizzare i vostri sogni più grandi. Puntate tutto sulle giornate di giovedì, mercoledì e domenica, poiché avrete la Luna dalla vostra parte.

Sagittario: settimana davvero super, da ogni punto di vista! I primi due giorni potrete godere di una Luna super fortunata, oltre a ciò avrete anche Venere e Mercurio dalla vostra parte, tanto amore e tante soddisfazioni lavorative!

Capricorno: tante belle notizie in arrivo, soprattutto in ambito lavorativo. Potreste ricevere una notizia inaspettata che vi renderà al settimo cielo. Anche dal punto di vista sentimentale tutto procede a gonfie vele per chi è in coppia, per i single incontri interessanti all'orizzonte.

Acquario: settimana all'insegna dell'amore e della passione. Venere è dalla vostra parte e vi regalerà momenti davvero unici da vivere con il vostro partner, per alcuni potrebbe essere arrivato il momento del grande passo!

Pesci: settimana nella quale vi sentirete particolarmente stressati, inoltre Venere è sfavorevole, possibili discussioni in vista con il partner. Cercate di non prendervela per le piccole cose. Luna molto fortunata domenica.

