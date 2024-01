Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la classifica dei segni zodiacali più fortunati del 2024.

Oroscopo del 2024

Ci siamo, il 2024 è arrivato e, per gli amanti dell’oroscopo, è ora di scoprire quali sono i segni che saranno maggiormente baciati dalla fortuna quest’anno. Prima di scoprirlo diamo però un occhiata generale a questo nuovo anno. Il 2024 sarà per molti un anno di ripartenza, un anno di grande cambiamento, un anno per riprendersi in mano la propria vita e diventare la migliore versione di noi stessi. Secondo le stelle ci sono dei segni più fortunati di altri, ma vi ricordo che ognuno di noi è comunque artefice del proprio destino, quindi anche chi è in fondo alla classifica non deve demoralizzarsi, anzi i pronostici sono fatti anche per essere smentiti.

Oroscopo 2024, la classifica dei segni più fortunati dell’anno

Vediamo adesso insieme la classifica dei segni più fortunati dell’anno secondo l’astrologia:

Cancro: dopo tanti anni difficili soprattutto per la presenza di Saturno contro, questo 2024 si prospetta essere un anno meraviglioso. Non ci sono infatti pianeti in opposizione, anzi sono tutti dalla vostra parte. Non lasciatevi scappare questa occasione, credete in voi stessi, non abbiate paura di essere felici. Capricorno: le stelle sono con voi, sarà un anno molto importante nel quale avrete finalmente l’occasione di realizzare tutti i vostri progetti. Agosto sarà un mese davvero super, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Bilancia: al terzo posto troviamo la Bilancia. Sarà un anno dove sarete baciati dalla fortuna molto spesso, soprattutto in ambito sentimentale. Per chi è in coppia questo potrebbe davvero essere l’anno per fare il grande passo e mettere su famiglia. Ottime notizie anche per i single. Ariete: per i nati sotto al segno dell’Ariete questo sarà un anno molto tranquillo, ma in senso buono, dopo anni all’insegna dello stress, il 2024 sarà invece un anno che avrà il relax al centro della vostra vita. Gemelli: un anno dove saranno tante le decisioni che dovrete prendere, alcune molto importanti, ma le stelle sono comunque dalla vostra parte. Anche nei momenti più difficili riuscirete a risollevarvi e a rinascere. Toro: con Giove nel segno per i primi sei mesi e con Saturno dalla vostra parte, vivrete un 2024 all’insegna del cambiamento, un 2024 nel quale scoprirete parti di voi stessi che ancora non conoscevate, un 2024 che vi sorprenderà. Qualche difficoltà in più nella seconda metà dell’anno, ma quello che avrete imparato nei primi sei mesi vi aiuterà ad affrontare ogni sfida con il piglio giusto. Acquario: i primi sei mesi dell’anno saranno un pò complicati, vi sembrerà che non ne vada bene una, ma da giugno in poi le stelle vi sorrideranno e ogni cosa vi sembrerà possibile. Cercate quindi di avere pazienza e vedrete che sarà un anno da ricordare anche per voi. Leone: fino a fine maggio avrete Giove a sfavore, che vi renderà parecchio nervosi e potrebbe portare dei problemi in ambito lavorativo. A inizio estate tutto però cambia, vivrete sei mesi unici, soprattutto in ambito sentimentale, la passione e il romanticismo saranno infatti alle stelle. Approfittatene! Pesci: con Saturno contro il 2024 non sarà un anno sempliccissimo, saranno tante le sfide che vi troverete ad affrontare però, se le affronterete con lo spirto giusto, vedrete che ne uscirete vincitori e riuscirete a rendere il 2024 un anno da ricordare. Scorpione: se il 2023 non è stato un anno particolarmente facile, anche il 2024 si prospetta essere sulla stessa lunghezza d’onda, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sul lavoro invece non è detto che non possiate realizzare progetti importanti a cui tenete, l’importante è non demoralizzarsi e andare sempre avanti. Vergine: con Saturno e Giove contro, il 2024 sarà un anno dove vi sentirete spesso giù di morale. Sia in amore, sia sul lavoro, la fortuna vi volterà le spalle, sta a voi essere più forti di lei e impegnarvi al massimo affinché il 2024 sia comunque un anno da ricordare in futuro. Sagittario: Saturno e Giove saranno entrambi in opposizione, il che vi renderà non solo spesso molto nervosi, ma anche molto impazienti verso chi vi sta vicino. Cercate quindi di prendervi cura di voi stessi, di passare del tempo in mezzo alla natura in modo da ritrovare subito il buon umore ed evitare così litigi o discussioni con chi amate.

