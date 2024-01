Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il mese di gennaio 2024 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo gennaio 2024

Ci siamo, il 2024 è arrivato. Solitamente, quando comincia un nuovo anno, ognuno di noi è pieno di buoni propositi e sente dentro di sé una marcia in più per realizzare i propri sogni. Vediamo adesso insieme cosa riservano le stelle per il mese di gennaio 2024 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo gennaio 2024: le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo di gennaio 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: grazie a Marte gennaio sarà un mese nel quale vi sentirete pieni di energia, anche se dovete stare attenti ai momenti di rabbia. Venere è dalla vostra parte fino al 24 mentre Mercurio sarà favorevole fino al 14. Occhio alle spese.

grazie a Marte gennaio sarà un mese nel quale vi sentirete pieni di energia, anche se dovete stare attenti ai momenti di rabbia. Venere è dalla vostra parte fino al 24 mentre Mercurio sarà favorevole fino al 14. Occhio alle spese. Toro: gennaio sarà un mese molto positivo soprattutto dal 14 al 29 in ambito lavorativo, grandi soddisfazioni in vista! Il primo mese dell’anno è anche il mese perfetto per fare degli investimenti, la fortuna è dalla vostra parte!

gennaio sarà un mese molto positivo soprattutto dal 14 al 29 in ambito lavorativo, grandi soddisfazioni in vista! Il primo mese dell’anno è anche il mese perfetto per fare degli investimenti, la fortuna è dalla vostra parte! Gemelli: gennaio sarà un mese così così, Venere infatti creerà qualche problema nella coppia, Mercurio invece sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e affrontate ogni sfida con lo spirito giusto. Dal punto di vista finanziario nessuna uscita imprevista.

gennaio sarà un mese così così, Venere infatti creerà qualche problema nella coppia, Mercurio invece sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e affrontate ogni sfida con lo spirito giusto. Dal punto di vista finanziario nessuna uscita imprevista. Cancro: avete voglia di cominciare l’anno alla grande, Plutone e Saturno saranno finalmente dalla vostra parte. Non sarà un mese facilissimo ma dovete avere pazienza, il bello arriverà. Qualche intoppo previsto in ambito lavorativo.

avete voglia di cominciare l’anno alla grande, Plutone e Saturno saranno finalmente dalla vostra parte. Non sarà un mese facilissimo ma dovete avere pazienza, il bello arriverà. Qualche intoppo previsto in ambito lavorativo. Leone: gennaio sarà un mese positivo da ogni punto di vista, Venere vi regalerà momenti carichi di passione e romanticismo, mentre Mercurio porterà tanta fortuna in ambito lavorativo. Giove vi invita a sfuggire dallo stress, dedicatevi a qualcosa che vi appassiona.

gennaio sarà un mese positivo da ogni punto di vista, Venere vi regalerà momenti carichi di passione e romanticismo, mentre Mercurio porterà tanta fortuna in ambito lavorativo. Giove vi invita a sfuggire dallo stress, dedicatevi a qualcosa che vi appassiona. Vergine: Giove, Marte e Venere sono tutti dalla vostra parte per un mese davvero indimenticabile. In ambito lavorativo le cose andranno alla grande soprattutto nella seconda parte del mese. Fate attenzione solamente alle finanze, no a spese inutili.

Giove, Marte e Venere sono tutti dalla vostra parte per un mese davvero indimenticabile. In ambito lavorativo le cose andranno alla grande soprattutto nella seconda parte del mese. Fate attenzione solamente alle finanze, no a spese inutili. Bilancia: gennaio sarà un mese dove la stanchezza si farà sentire in maniera abbastanza forte, cercate quindi di prendervi del tempo per riposarvi. Fino al 23 Venere sarà dalla vostra parte, facendovi avvicinare ancora di più al vostro partner.

gennaio sarà un mese dove la stanchezza si farà sentire in maniera abbastanza forte, cercate quindi di prendervi del tempo per riposarvi. Fino al 23 Venere sarà dalla vostra parte, facendovi avvicinare ancora di più al vostro partner. Scorpione: grandi opportunità in vista per quanto riguarda il lavoro, potreste infatti iniziare una nuova e interessantissima collaborazione. Mercurio è infatti dalla vostra parte. Venere vi regalerà tanto romanticismo.

grandi opportunità in vista per quanto riguarda il lavoro, potreste infatti iniziare una nuova e interessantissima collaborazione. Mercurio è infatti dalla vostra parte. Venere vi regalerà tanto romanticismo. Sagittario: Marte è dalla vostra parte e vi donerà tanta grinta e tanta energia in più. Anche Venere è favorevole, in coppia le cose non potrebbero andare meglio. Fino al 13 avrete anche Mercurio dalla vostra parte, dopo di che potreste avere qualche imprevisto di troppo sul lavoro.

Marte è dalla vostra parte e vi donerà tanta grinta e tanta energia in più. Anche Venere è favorevole, in coppia le cose non potrebbero andare meglio. Fino al 13 avrete anche Mercurio dalla vostra parte, dopo di che potreste avere qualche imprevisto di troppo sul lavoro. Capricorno: mese super positivo da ogni punto di vista, in amore vivrete dei momenti davvero magici con il vostro partner, mentre sul lavoro sarete più creativi che mai, è arrivato il momento di realizzare quel progetto che tenete chiuso nel cassetto da troppo tempo.

mese super positivo da ogni punto di vista, in amore vivrete dei momenti davvero magici con il vostro partner, mentre sul lavoro sarete più creativi che mai, è arrivato il momento di realizzare quel progetto che tenete chiuso nel cassetto da troppo tempo. Acquario: fino al 20 gennaio vi sentirete pieni di energia e voglia di fare, dopo di che la stanchezza prenderà il sopravvento. Venere è però dalla vostra parte, momenti super romantici da vivere con il partner saranno all’ordine del giorno.

fino al 20 gennaio vi sentirete pieni di energia e voglia di fare, dopo di che la stanchezza prenderà il sopravvento. Venere è però dalla vostra parte, momenti super romantici da vivere con il partner saranno all’ordine del giorno. Pesci: l’inizio del mese inizierà con qualche problema in ambito sentimentale per colpa della troppa gelosia. Sul lavoro invece le cose andranno molto bene, soprattutto nella seconda parte del mese dove la vostra concentrazione sarà ai massimi livelli.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Oroscopo, i 5 segni zodiacali più fortunati del 2024

Oroscopo, questi sono i 5 segni zodiacali più sfortunati nel 2024