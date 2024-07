Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo dal 15 al 21 luglio per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024

Questa settimana il Sole continuerà a brillare nel segno del Cancro, mentre Venere e Mercurio in quello del Leone, portando tante belle novità in particolare per i segni di Fuoco. Ma andiamo a vedere adesso insieme l’oroscopo per la settimana dal 15 al 21 luglio 2024 per per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024; le previsioni per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme l’oroscopo dal 15 al 21 luglio 2024 per ogni segno zodiacale:

Ariete: ottima settimana all’orizzonte, sotto tutti i punti di vista. Chi è in coppia potrà vivere momenti davvero indimenticabili da vivere con il partner, ma anche i single potrebbero conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro tutto ok.

ottima settimana all’orizzonte, sotto tutti i punti di vista. Chi è in coppia potrà vivere momenti davvero indimenticabili da vivere con il partner, ma anche i single potrebbero conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro tutto ok. Toro : settimana difficile, il nervosismo sarà infatti alle stelle e vi porterà diversi problemi in particolare in ambito lavorativo. Dal punto di vista sentimentale, discussioni e litigi potrebbero essere all’ordine del giorno.

: settimana difficile, il nervosismo sarà infatti alle stelle e vi porterà diversi problemi in particolare in ambito lavorativo. Dal punto di vista sentimentale, discussioni e litigi potrebbero essere all’ordine del giorno. Gemelli: grande settimana dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero infatti ottenere una promozione o iniziare una nuova collaborazione. In amore tutto procede a gonfie vele.

grande settimana dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero infatti ottenere una promozione o iniziare una nuova collaborazione. In amore tutto procede a gonfie vele. Cancro : questo è un mese molto favorevole, quindi non fatevi abbattere se la prossima settimana potreste incappare in alcuni giorni no, perché appunto saranno solamente episodi isolati.

: questo è un mese molto favorevole, quindi non fatevi abbattere se la prossima settimana potreste incappare in alcuni giorni no, perché appunto saranno solamente episodi isolati. Leone: Venere e Mercurio sono dalla vostra parte e vi regaleranno una settimana davvero super, da ogni punto di vista! Sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni e in amore le cose non potrebbero andare meglio. E’ ora del grande passo?

Venere e Mercurio sono dalla vostra parte e vi regaleranno una settimana davvero super, da ogni punto di vista! Sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni e in amore le cose non potrebbero andare meglio. E’ ora del grande passo? Vergine : per colpa di Marte vi sentirete piuttosto stanchi questa settimana, avrete decisamente bisogno di una bella vacanza. Occhio alla gelosia in amore, potrebbe essere causa di litigi e malintesi.

: per colpa di Marte vi sentirete piuttosto stanchi questa settimana, avrete decisamente bisogno di una bella vacanza. Occhio alla gelosia in amore, potrebbe essere causa di litigi e malintesi. Bilancia : Venere, Giove e Mercurio sono favorevoli e vi regaleranno una settimana davvero indimenticabile, sia in ambito lavorativo sia in quello sentimentale. Approfittatene!

: Venere, Giove e Mercurio sono favorevoli e vi regaleranno una settimana davvero indimenticabile, sia in ambito lavorativo sia in quello sentimentale. Approfittatene! Scorpione : non sarà una settimana particolarmente da ricordare, sarete infatti stanchi e nervosi per colpa di Marte e vi sentirete senza stimoli. Cercate di passare del tempo nella natura, potrebbe farvi davvero bene.

: non sarà una settimana particolarmente da ricordare, sarete infatti stanchi e nervosi per colpa di Marte e vi sentirete senza stimoli. Cercate di passare del tempo nella natura, potrebbe farvi davvero bene. Sagittario: questa settimana è una settimana di ricarica, avete infatti bisogno di ricaricare le energie per proseguire a tutta birra il resto dell’estate. In amore cercate di non prendervela con il partner per le piccole cose.

questa settimana è una settimana di ricarica, avete infatti bisogno di ricaricare le energie per proseguire a tutta birra il resto dell’estate. In amore cercate di non prendervela con il partner per le piccole cose. Capricorno: avete bisogno di riposo, è stato infatti un inizio mese davvero difficile, cercate quindi di prendervi del tempo per voi stessi, per ricaricare le energie. Possibili imprevisti sul lavoro.

avete bisogno di riposo, è stato infatti un inizio mese davvero difficile, cercate quindi di prendervi del tempo per voi stessi, per ricaricare le energie. Possibili imprevisti sul lavoro. Acquario: settimana di alti e bassi, in amore vivrete momenti super romantici con il partner ma occhio anche alle discussioni. Sul lavoro qualche imprevisto ma nulla che non riusciate a risolvere.

settimana di alti e bassi, in amore vivrete momenti super romantici con il partner ma occhio anche alle discussioni. Sul lavoro qualche imprevisto ma nulla che non riusciate a risolvere. Pesci: che bella settimana! Sarete infatti pieni di energia, riuscirete a realizzare tutti ciò che vi metterete in testa! Grandi notizie per i single, potreste finalmente incontrare qualcuno di davvero molto speciale!

L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024: i segni più fortunati

Nella settimana che va dal 15 al 21 luglio 2024 i segni più fortunati saranno Ariete, Leone e Pesci. La fortuna invece volterà le spalle a Toro, Scorpione e Vergine.