Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per la settimana dal 16 al 22 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2023

Questa settimana Mercurio arriva in Bilancia portando tanta fortuna negli affari a tutti i segni d’Aria, mentre Marte in Scorpione porterà tanta energia in più ai segni d’Acqua. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 16 al 22 ottobre 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2023: le previsioni per ogni segno zodiacale

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 16 al 22 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali:

Ariete : Mercurio in opposizione potrebbe portare diversi imprevisti in ambito lavorativo, venerdì e sabato avrete inoltre la Luna in opposizione che vi renderà parecchio nervosi. Luna fortunata invece martedì e mercoledì.

: Mercurio in opposizione potrebbe portare diversi imprevisti in ambito lavorativo, venerdì e sabato avrete inoltre la Luna in opposizione che vi renderà parecchio nervosi. Luna fortunata invece martedì e mercoledì. Toro : settimana piuttosto stressante, Marte in opposizione vi toglie tutte le energie, anche la Luna tra l’altro sarà in opposizione. Non è la settimana ideale per fare nuovi progetti. Venere però è dalla vostra parte, si prospetta un week end romantico con il partner.

: settimana piuttosto stressante, Marte in opposizione vi toglie tutte le energie, anche la Luna tra l’altro sarà in opposizione. Non è la settimana ideale per fare nuovi progetti. Venere però è dalla vostra parte, si prospetta un week end romantico con il partner. Gemelli: Mercurio in Bilancia vi porterà tanta fortuna in ambito lavorativo. Sul piano sentimentale invece non sarà una settimana facile, possibili diverse discussioni con il partner, Venere infatti è in posizione sfavorevole. Cercate di mantenere la calma e di vedere le cose dalla giusta prospettiva.

Mercurio in Bilancia vi porterà tanta fortuna in ambito lavorativo. Sul piano sentimentale invece non sarà una settimana facile, possibili diverse discussioni con il partner, Venere infatti è in posizione sfavorevole. Cercate di mantenere la calma e di vedere le cose dalla giusta prospettiva. Cancro : ottime notizie per quanto riguarda l’amore. Venere infatti è dalla vostra parte, per chi è in coppia preparatevi a vivere momenti indimenticabili, per chi è single potrebbero esserci incontri molto interessanti. Marte inoltre vi regala tanta energia in più.

: ottime notizie per quanto riguarda l’amore. Venere infatti è dalla vostra parte, per chi è in coppia preparatevi a vivere momenti indimenticabili, per chi è single potrebbero esserci incontri molto interessanti. Marte inoltre vi regala tanta energia in più. Leone : settimana all’insegna del nervosismo, Marte infatti sarà in opposizione e, oltre a rendervi molto nervosi, vi farà sentire anche parecchio stanchi. Attenzione soprattutto al giornata di domenica, potrebbero esserci discussioni in ambito familiare.

: settimana all’insegna del nervosismo, Marte infatti sarà in opposizione e, oltre a rendervi molto nervosi, vi farà sentire anche parecchio stanchi. Attenzione soprattutto al giornata di domenica, potrebbero esserci discussioni in ambito familiare. Vergine : Venere brilla nel vostro segno e vi regalerà tanto amore e tanta passione. Ottime notizie anche per i single, l’anima gemella potrebbe essere molto vicino a voi. Anche sul lavoro le cose procedono come meglio non potrebbero andare, potrebbe anche esserci una promozione in vista.

: Venere brilla nel vostro segno e vi regalerà tanto amore e tanta passione. Ottime notizie anche per i single, l’anima gemella potrebbe essere molto vicino a voi. Anche sul lavoro le cose procedono come meglio non potrebbero andare, potrebbe anche esserci una promozione in vista. Bilancia: Mercurio vi regalerà tanta fortuna, soprattutto sul lavoro, dove non mancheranno le occasioni per far vedere a tutti quanto valete. Buone notizie anche in amore, per i single potrebbero esserci incontri molto interessanti. Giornate super fortunate quelle di mercoledì, giovedì e domenica.

Mercurio vi regalerà tanta fortuna, soprattutto sul lavoro, dove non mancheranno le occasioni per far vedere a tutti quanto valete. Buone notizie anche in amore, per i single potrebbero esserci incontri molto interessanti. Giornate super fortunate quelle di mercoledì, giovedì e domenica. Scorpione : la settimana inizia con due giornate super fortunate grazie alla Luna in congiunzione. Grazie a Marte avrete tanta energia in più, attenzione solamente all’opposizione di Giove che potrebbe portare qualche problema sul lavoro.

: la settimana inizia con due giornate super fortunate grazie alla Luna in congiunzione. Grazie a Marte avrete tanta energia in più, attenzione solamente all’opposizione di Giove che potrebbe portare qualche problema sul lavoro. Sagittario: settimana non semplice dal punto di vista sentimentale, Venere in opposizione potrebbe portare discussioni e incomprensioni con il partner. Cercate di affrontare tutto con calma e pazienza. Sul lavoro invece tutto procede a gonfie vele.

settimana non semplice dal punto di vista sentimentale, Venere in opposizione potrebbe portare discussioni e incomprensioni con il partner. Cercate di affrontare tutto con calma e pazienza. Sul lavoro invece tutto procede a gonfie vele. Capricorno: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, sia per chi è in coppia, sia per chi è single, potreste conoscere una persona che vi apprezza per quello che siete. Sul lavoro invece potrebbe esserci qualche problema per colpa di Mercurio. Giove e Marte sono però dalla vostra parte e vi aiuteranno a risolvere tutto.

ottima settimana dal punto di vista sentimentale, sia per chi è in coppia, sia per chi è single, potreste conoscere una persona che vi apprezza per quello che siete. Sul lavoro invece potrebbe esserci qualche problema per colpa di Mercurio. Giove e Marte sono però dalla vostra parte e vi aiuteranno a risolvere tutto. Acquario : non solo sarete pieni di energia, ma finalmente Venere sarà dalla vostra parte per portarvi tanto amore. Questa inoltre è la settimana perfetta per pensare ai vostri bisogni e comunicarli a chi amate. Luna fortunata domenica.

: non solo sarete pieni di energia, ma finalmente Venere sarà dalla vostra parte per portarvi tanto amore. Questa inoltre è la settimana perfetta per pensare ai vostri bisogni e comunicarli a chi amate. Luna fortunata domenica. Pesci: Venere in opposizione potrebbe portare ad alcune incomprensioni con il partner, cercate di non essere troppo impulsivi. Mercoledì e giovedì saranno giornate molto nervose, cercate di mantenere la calma il più possibile.

