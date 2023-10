Che cos’è l’oroscopo epocale dei 20 anni? E a quali particolari cambiamenti, nello specifico, fa riferimento? Vediamo insieme quali sono dunque i cambiamenti da aspettarsi, segno per segno, verso il 2043. Quali saranno i passaggi planetari da tenere a mente? Scopriamolo nel prossimo paragrafo!

Oroscopo epocale dei 20 anni: i passaggi planetari

E dunque, quali sono i mutamenti, nel cielo e nelle posizioni planetarie, più considerevoli dei prossimi anni? Vediamolo insieme.

Plutone, il pianeta della rinascita, a fine gennaio 2024 lascerà il Capricorno dopo ben 15 anni: entrerà nel segno dell’Acquario, che rappresenta il carattere rivoluzionario per eccellenza. Qui, resterà fino a novembre 2043. Nettuno invece, che rappresenta la metamorfosi, ad aprile 2025 lascerà il segno dei Pesci dopo 14. Questo è il segno che più di tutti, si fa simbolo della chiusura dei cicli. Nettuno quindi entrerà in Ariete: il simbolo invece dell’inizio dei cicli! e qui resterà fino a marzo 2039. Tutto questo, tradotto nell’oroscopo di ciascuno dei segni zodiacali, dunque, che cosa sta a significare?

Oroscopo epocale dei 20 anni: trasformazione di ogni segno zodiacale da qui al 2043

Nell’arco di 20 anni molte cose cambiano: vediamo più nello specifico, dunque, quali sono le trasformazioni per ogni singolo segno dello zodiaco:

Ariete: Con Plutone favorevole, i nati sotto il segno dell’Ariete continueranno sempre ad avere energie da vendere. Ma soprattutto, cambieranno la loro pelle, e capiranno che cosa vogliono fare realmente. E ovviamente lo faranno!

Toro: Grandi cambiamenti, come quelli visti negli ultimi due anni, proseguiranno fino al 2026. In seguito, proprio Plutone, potrebbe ostacolare o rallentare la trasformazione. Ma i nati Toro, anche rallentati, risulteranno sempre vincitori.

Gemelli: Urano, Nettuno e Plutone, tre pianeti assolutamente magici, orbiteranno in modo armonioso nel segno dei Gemelli, e creeranno una vera e propria danza di creatività. Molte trasformazioni arriveranno con gradualità, ma molte altre saranno dei veri e propri lampi di genio. I Gemelli dunque, nel prossimo ventennio, saranno uno dei segni più trasformativi.

Cancro: Per il segno del Cancro, la strada del cambiamento si divide a metà. Da un lato, le grandi trasformazioni ed i successi nel campo finanziario, che nei prossimi 20 anni non tarderanno ad arrivare. Dal punto di vista affettivo e sentimentale, invece, le stelle saranno più parche: ci vorrà molto tempo per incassare e superare piccoli e grandi traumi, delusioni e sofferenze. Ma ovviamente, tutto volgerà verso una crescita.

Leone: Il percorso ventennale del Leone, da qui al 2043, sarà quello di ripulire la propria vita, grazie agli influssi di Plutone, che porteranno ad una vera e propria “rivoluzione di pulizia e riordino” della propria situazione famigliare, affettiva ed economica. Proprio come nella storia del vaso di Pandora, la vita dei Leone verrà completamente “scoperchiata” da qui ai prossimi 20 anni.

Vergine: I nati Vergine non amano di certo le sorprese. A loro piace essere organizzati, amano persino la prevedibilità. Nulla sarà sconvolto, nei loro piani ventennali, se non fosse per il settore lavorativo: qui, i nati Vergine, anche non giovanissimi, dovranno imparare ad improvvisare, e persino a reinventarsi.

Bilancia: Il cambiamento principale, che i nati Bilancia potranno seriamente apprezzare nel corso di questo prossimo ventennio, riguarderà proprio il loro punto debole: la capacità di fare delle scelte e prendere delle decisioni. Complici Nettuno e Plutone, i nati Bilancia, anche a costo di fare degli errori madornali, impareranno a decidere d’impulso, fidandosi di sesto senso e intuito innati. E tutti gli aspetti della vita quotidiana ne beneficeranno, soprattutto la carriera.

Scorpione: Lo Scorpione, da qui al 2043, avrà realizzato gran parte dei suoi sogni e delle sue grandi aspirazioni. Complice Plutone ed il suo influsso folle, geniale, un po’ pazzo, gli Scorpione usciranno allo scoperto con tutta la propria energia di mistero e di fascino.

Sagittario: Indipendenti e liberi per natura, spesso i nati Sagittario si incastrano in una vita che non apprezzano e non li rispecchia. Da qui al 2043, la loro lotta sarà invece, quella di cambiare giorno dopo giorno, un passo per volta, con grande autodeterminazione. E questo, porterà ovviamente un grande sconvolgimento famigliare e nella vita affettiva. Ciò poco turberà i Sagittario, che proseguiranno dritti per la propria via…

Capricorno: Il cambiamento, da parte del Capricorno, nasce da un approccio diverso alla carriera. Lavoratori instancabili e molto ambizioni, per natura, i nati Capricorno in questo ventennio capiranno che non è solo il lavoro ad interessarli nella vita. Senza quindi impoverirsi mai, i Capricorno impareranno a godersi la casa, e soprattutto la famiglia!

Acquario: Il potere creativo ed evolutivo di Plutone, nel caso dei nati Acquario, si andrà a fondere col loro grande magnetismo e fascino. Non ci saranno mai porte chiuse per i nati nel segno: la vita prenderà una nota ancor più creativa. Che si tratti del concepimento di un figlio, o di un nuovo percorso di carriera.

Pesci: I Pesci, proprio perché Plutone lascerà il segno, impareranno ad essere più indipendenti e forti. Lasceranno le sicurezza a cui sono stati ancorati per anni, e impareranno a nuotare con le proprie pinne. Saranno forti, radicati a convinzioni nuove, a sicurezze che mai credevano di poter raggiungere. Ma che hanno accumulato in un ventennio…

Vi siete ritrovate nell’oroscopo dei 20 anni, in un cielo tutto nuovo, da qui al 2043?

