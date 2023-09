Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il mese di ottobre 2023 per i nati sotto al segno zodiacale del Capricorno.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno del Capricorno: toccherete il cielo con un dito

Cari amici del Capricorno, ottobre 2023 sarà un mese davvero super, nel quale toccherete il cielo con un dito. Avrete infatti tutti gli astri a vostro favore per quello che sarà davvero un mese favoloso per tutti i nati sotto al segno zodiacale del Capricorno. Venere, dal giorno 9, entrerà nel segno della Vergine, e vi porterà grandi novità sia dal punto di vista sentimentale sia da quello lavorativo. Giove e Urano favoriranno la vostra creatività, non abbiate paura di far vedere agli altri quanto valete e quanto diete bravi in quello che fate. Grazie alle vostre abilità creative potrebbero infatti nascere nuove collaborazioni e, con l’eclissi solare del giorno 14, potreste ricevere un’offerta lavorativa davvero da non lasciarsi sfuggire. Marte in Bilancia vi spingerà a mettere fine ad alcuni rapporti che non vi fanno stare bene, per quanto vi possa dispiacere, allontanarvi da queste persone alla fine gioverà tantissimo alla vita e al vostro benessere psicofisico. Anche dentro di voi ci saranno delle trasformazioni importanti, è ora di far uscire la parte più vera che tenete nascosta da troppo tempo per paura del giudizio altrui. L’eclissi lunare in Toro di fine mese vi spingerà a fare progetti per il futuro e a programmare un bel viaggio.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno del Capricorno: amore, denaro e salute

Come abbiamo appena visto, il mese di ottobre 2023 sarà un mese davvero molto positivo per tutti i nati sotto al segno del Capricorno, sotto tutti i punti di vista. Ecco ora le previsioni per amore, denaro e salute:

Amore: mese molto positivo anche per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Se siete single evitate di uscire con persone superficiali, ma scegliete una persona con la quale potete parlare e con la quale potete essere sinceri e autentici. L’eclissi lunare di fine mese potrebbe essere proprio il momento giusto per incontrare qualcuno di speciale. Per chi è in coppia è tempo di prendervi del tempo per stare insieme lontano dagli altri, una vacanza o anche solo un weekend fuori porta, per ritrovare l’intimità e la passione perduta.

mese molto positivo anche per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Se siete single evitate di uscire con persone superficiali, ma scegliete una persona con la quale potete parlare e con la quale potete essere sinceri e autentici. L’eclissi lunare di fine mese potrebbe essere proprio il momento giusto per incontrare qualcuno di speciale. Per chi è in coppia è tempo di prendervi del tempo per stare insieme lontano dagli altri, una vacanza o anche solo un weekend fuori porta, per ritrovare l’intimità e la passione perduta. Denaro : in questo mese di ottobre 2023 è molto importante controllare le vostre finanze e trovare nuovi modi per risparmiare. No quindi alle spese inutili, investite i vostri soldi per ciò che davvero è importante per voi e per il vostro futuro.

: in questo mese di ottobre 2023 è molto importante controllare le vostre finanze e trovare nuovi modi per risparmiare. No quindi alle spese inutili, investite i vostri soldi per ciò che davvero è importante per voi e per il vostro futuro. Salute: il vostro benessere psicofisico deve essere una priorità per voi durante questo mese di ottobre, concedetevi del riposo e fate soprattutto attività rigeneranti, come delle belle passeggiate in mezzo alla natura oppure dello yoga. Anche una giornata tutta pe voi in una SPA o alle terme non potrebbe che farvi bene.

Quindi, cari amici del Capricorno, ottobre 2023 si prospetta essere un mese davvero super, l’importante è che cogliate al volo tutte le occasioni che vi si presenteranno davanti senza esitare!

