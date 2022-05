Oriana Sabatini è la fidanzata di Dybala il calciatore che quest’anno finirà la sua esperienza alla juventus.

Oriana Sabatini: chi è la fidanzata di Paulo Dybala

Oriana Sabatini, nipote dell’ex tennista Gabriela, è la compagna di Paulo Dybala dal 2018. Oriana è famosissima in Argentina come cantante ed attrice, ha rivestito un ruolo importante nella telenovelas Aliados.

Pare che la storia d’amore tra i due sia nata in modo molto semplice, con un messaggio che Dybala ha invitato a cena Oriana. La relazione tra i due non è iniziata subito a causa della lontananza causata dagli impegni di lavoro. La coppia si è messa realmente insieme solo nell’estate del 2018. Oriana Sabatini ha suscitato presto polemiche a causa delle sue idee sulla bisessualità affermando in una trasmissione uruguayana: “ Non so se sono lesbica o mi piacciono le donne, ma non ho pregiudizi in materia”.

Pare la questione sia nata in seguito al video di una sua canzone “ Stay or Run”, che parla di un amore saffico. L’idea di liberta della cantante ed attrice ha suscitato scalpore, nonostante la sua storia d’amore con il calciatore.

La vita privata

Anche Oriana si è commessa per il saluto ricevuto dal suo compagno da parte del pubblico juventino. L’attrice e cantante ha pubblicato la scena su Instagram, riprendendola con il suo telefonino.

Oriana Sabatini è nata a Buenos Aires sotto il segno dell’ ariete,ha venticinque anni ed è figlia di un’attrice venezuelana famosa in Sud America, ha ereditato il talento di attrice dalla sua famiglia. Donna di grande fascino si è subito distinta per il suo carattere molto forte. Paulo Dybala ha notato subito la sua bellezza, i due stanno insieme dal 2018 e pare siano molto felici. Oriana non è famosa solo per essere la fidanzata di Paulo Dybala, ma in argentina è un personaggio molto noto al pubblico. Non solo attrice ma anche cantante e modella, dimostra il suo talento canoro nel 2017 con la canzone “love me down easy”, facendosi apprezzare per il suo stile. Con il film “Perdida” la cantante approda al grande schermo e si fa notare anche nel mondo del cinema. Tanto successo dunque per la Sabatini che fa ormai coppia fissa con il calciatore juventino.

Curiosità su Oriana Sabatini

La prima volta che la Sabatini e Dybala sono usciti insieme pare l’abbiano fatto in compagnia d’amici. Oriana non si è fidata subito del messaggio inviatole dal calciatore. I due si sono trovati da subito molto bene, instaurando un rapporto di complicità, ma la relazione non è iniziata subito Oriana doveva infatti rientrare in Argentina. Attualmente i due vivono nella loro casa a Torino dedicandosi alla loro relazione e alle loro attività professionali. Oriana Sabatini è una persona molto versatile, suona infatti anche il pianoforte, ne ha uno a casa e lo usa per comporre le sue canzoni. La Sabatini è considerata una Wags insieme alle mogli e fidanzate degli altri calciatori.

