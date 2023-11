Jennifer Lopez ci mostra come indossare il cappotto bianco di tendenza per questo autunno.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossare il cappotto bianco di tendenza per questo Autunno 2023 seguendo lo stile di Jennifer Lopez.

Moda Street Style, Jennifer Lopez ci insegna come indossare il cappotto bianco di tendenza per l’Autunno 2023

Tra i colori di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024 c’è il bianco, nonostante sia solitamente un colore associato alla bella stagione. Sulle passerelle invece abbiamo visto più volte questo colore e anche una delle star più conosciute a amate al mondo, ovvero Jennifer Lopez, lo ha sfoggiato di recente, indossando un cappotto bianco divenuto dubito di tendenza. Jlo ha indossato il cappotto bianco in occasione di una festa di compleanno di un’amica a Los Angeles ed è stata fotografata in compagnia del marito, l’attore Ben Affleck. Il modello scelto da Jennifer Lopez è quello vestaglia, lasciato leggermente aperto sul davanti ma legato in vita da una cintura. Sotto il cappotto, Jennifer Lopez ha lasciato intravedere il vestito, un abito in raso di colore verde. A completare l’outfit un paio di sandali, una clutch e tanti gioielli, tra cui l’inseparabile anello di fidanzamento. Il cappotto bianco indossato da Jennifer Lopez è già divenuto l’oggetto del desiderio di tantissime donne!

Come indossare il cappotto bianco come quello di Jennifer Lopez

Come abbiamo appena visto, il cappotto bianco indossato dall’imprenditrice, attrice, cantante e ballerina Jennifer Lopez è il cappotto perfetto da sfoggiare in queste stagioni fredde. Ma, come possiamo abbinarlo al meglio? Innanzitutto questo cappotto è ideale da indossare in occasione di un evento importante, proprio per la sua eleganza. Perfetto da indossare sopra degli abiti lunghi oppure con un paio di pantaloni a palazzo e una camicia. Per il giorno invece si può abbinare a completi nelle nuance del marrone, il colore dell’autunno per eccellenza, e un paio di stivaletti ai piedi.

Dove acquistare un cappotto bianco simile a quello indossato da Jennifer Lopez

Se volete anche voi un cappotto bianco simile a quello indossato da Jennifer Lopez siete nel posto giusto. Ecco per voi dei cappotti simili a quello di Jlo:

Yoox: qui potete trovare il cappotto avorio di Fendi, in raso, con cintura, collo con revers, monopetto, maniche lunghe, interno foderato, tante tasche e spacco sul retro. Potete averlo al prezzo di 3.055,00 euro

Mango: qui invece potete trovare, a un prezzo più accessibile, il cappotto incrociato avvitato bianco, con collo a V con revers, maniche lunghe abbottonate, tasche decorative sul lato anteriore, fodera interna e chiusura con bottone. Il costo è di 79,99 euro.

Mytheresa: qui infine potete trovare il cappotto Madame in Lana e Cashmere di Max Mara dalla linea classica in grado di valorizzare al meglio la silhouette, presenta l'abbottonatura a doppiopetto, cintura annodabile e rimovibile e con tasche a fessure laterali. Il prezzo di questo cappotto bianco è di 2.299 euro.

