Dovete partecipare a un matrimonio nel mese di settembre ma non sapete come vestirvi? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti insieme cosa indossare a un matrimonio a settembre.

Matrimonio a settembre? Ecco come vestirsi

Settembre, insieme a maggio e giugno, è il mese in cui ci si sposa di più. Per molti è la scelta perfetta perché non fa più troppo caldo ma non fa ancora freddo, e c’è quindi il clima ideale per uno dei giorni più belli della propria vita. Ma, se dovete partecipare a un matrimonio a settembre, sapete cosa indossare? In caso contrario lo vedremo adesso insieme. Ovviamente il tutto dipende molto dalla location scelta, se è all’aperto o al chiuso. In linea generale a settembre si opta comunque per abiti in tessuto leggero, come lo chiffon e il raso, ma vanno bene anche il lino, il sangallo e il popeline. L’abito lungo è quello da preferire ma, anche quello midi non è da escludere. Il consiglio è quello comunque di portarsi dietro uno scialle o un foulard, o anche una giacca se siamo a fine mese. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio come vestirsi per un matrimonio a settembre.

Matrimonio a settembre all’aperto: ecco come vestirsi

Iniziamo con il vedere come vestirsi se si deve partecipare a un matrimonio a settembre all’aperto. Innanzitutto la scelta dei colori, evitare il bianco e il total black. Di giorno è preferibile indossare colori tonalità pastello, di sera invece puntare su colori più scuri come ad esempio il blu. Ma vediamo qualche idea di look:

Abito lungo : per un matrimonio a settembre l’abito lungo è la scelta migliore, in colori pastello se si svolge di giorno, in colori più scuri se è la sera. Ai piedi un paio di décolleté con tacco e una clutch elegante a completare il look.

: per un matrimonio a settembre l’abito lungo è la scelta migliore, in colori pastello se si svolge di giorno, in colori più scuri se è la sera. Ai piedi un paio di décolleté con tacco e una clutch elegante a completare il look. Pantaloni a palazzo: non a tutte noi piace indossare un vestito, ed è sempre giusto comunque sentirsi a proprio agio. Quindi, potete anche indossare un paio di pantaloni a palazzo, abbinati a una blusa elegante e a un paio di zeppe platform o a un paio di slingback con tacco. Trucco leggero, orecchini e una collana a completare il tutto.

Nel caso il matrimonio fosse in spiaggia, bisogna fare molta attenzione alla scelta delle scarpe, devono infatti essere adatte alla sabbia. No quindi a tacchi a spillo, sì a scarpe platoform o sandali bassi.

Matrimonio a settembre al chiuso: ecco come vestirsi

Vediamo ora come vestirsi per un matrimonio a settembre al chiuso:

Abito midi: al chiuso a settembre si possono ancora indossare gli abiti midi, possibilmente in tonalità pastello. Ai piedi un paio di décolleté o di slingback. Una borsa elegante e qualche gioiello a impreziosire il look.

al chiuso a settembre si possono ancora indossare gli abiti midi, possibilmente in tonalità pastello. Ai piedi un paio di décolleté o di slingback. Una borsa elegante e qualche gioiello a impreziosire il look. Pantaloni a palazzo: anche qui si possono indossare i pantaloni a palazzo, abbinati a una camicia elegante e a un paio di décolleté.

Vi ricordo che, in ogni caso, è bene portarsi dietro uno scialle, un foulard o una giacca.