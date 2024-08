Come fare digital detox in vacanza? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Estate, come fare digital detox in vacanza

Per tanti di noi è tempo di partire per le tanto agognate vacanze estive. Un’ottima occasione questa non solo per riposarsi, rilassarsi, ricaricare le energie e divertirsi, ma anche per fare digital detox, ovvero disintossicarsi da smartphone e pc. Tornare a essere padroni del propri tempo è molto importante, oggi infatti siamo tutti troppo schiavi dai social, abbiamo sempre bisogno di rimanere connessi, di sapere cosa fanno tizio e caio eccetera. Abituati come siamo a usare lo smartphone sempre, fare digital detox non è sicuramente semplice ma, alla fine, come in tutte le cose, la volontà conta tantissimo e quindi una pausa dal digitale non può che farci bene, sotto ogni punto di vista. Adesso andremo a vedere insieme alcuni consigli su come fare digital detox in estate mentre si è in vacanza.

Estate, come fare digital detox in vacanza: consigli utili

Come abbiamo appena visto, non c’è momento migliore che durante le vacanze per fare digital detox e riappropriarsi del proprio tempo. Vediamo adesso insieme alcuni consigli utili:

Spegnere il cellulare : se siete tra coloro che ricevono sempre una marea di messaggi, mail eccetera, la soluzione migliore è spegnere il cellulare, per lo meno per alcune ore. Questo è anche un modo per riconnettersi con il presente perché diciamolo, avere il cellulare acceso vicino è una continua tentazione, per non parlare della curiosità di vedere chi magari ci ha appena mandato un messaggio.

: se siete tra coloro che ricevono sempre una marea di messaggi, mail eccetera, la soluzione migliore è spegnere il cellulare, per lo meno per alcune ore. Questo è anche un modo per riconnettersi con il presente perché diciamolo, avere il cellulare acceso vicino è una continua tentazione, per non parlare della curiosità di vedere chi magari ci ha appena mandato un messaggio. Scegliere momenti digital detox: se lo spegnimento del cellulare vi spaventa, avete magari paura che possa succedere qualcosa a qualcuno e che nessuno possa contattarvi, allora potete stabilire dei momenti digital detox. Può essere magari la sera, o un paio di ore durante il giorno dove il cellulare è come se non esistesse, se non appunto per delle emergenze.

se lo spegnimento del cellulare vi spaventa, avete magari paura che possa succedere qualcosa a qualcuno e che nessuno possa contattarvi, allora potete stabilire dei momenti digital detox. Può essere magari la sera, o un paio di ore durante il giorno dove il cellulare è come se non esistesse, se non appunto per delle emergenze. Darsi delle regole : un altro modo di fare digital detox è darsi delle regole, nel senso stabilire magari che durante la vacanza uso il cellulare solo per rispondere a messaggi e chiamate, ma non entro per nulla nei vari social network.

: un altro modo di fare digital detox è darsi delle regole, nel senso stabilire magari che durante la vacanza uso il cellulare solo per rispondere a messaggi e chiamate, ma non entro per nulla nei vari social network. Fare attività stimolanti: ultimo ma non meno importante, un modo per staccarsi dal digitale è fare delle attività stimolanti che ci impegnano così tanto da non sentire per niente il bisogno di guardare cosa sta succedendo sui social.

Insomma, qualsiasi sia il modo che scegliate, l’importante è farlo, insomma le vacanze sono vacanza, vale davvero la pena passarle attaccate al cellulare? Vale la pena guardare le foto di tizio e caio?

Estate, come fare digital detox in vacanza: i benefici

I benefici del digital detox sono tanti, vediamoli adesso insieme: