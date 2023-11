Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossare i pantaloni neri eleganti questo autunno 2023 seguendo lo stile di Chiara Maci.

Moda street style, Chiara Maci ci insegna come indossare i pantaloni neri eleganti questo autunno 2023

Siamo nel pieno della stagione autunnale e, uno dei capi must have di questa stagione, sono senza ombra di dubbio i pantaloni neri eleganti, perfetti per una cena, un aperitivo, un evento importante ma anche per l’ufficio. La blogger, cuoca, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Chiara Maci, ha postato di recente sul proprio profilo di Instagram una foto dove indossava un paio di pantaloni neri eleganti, a gamba larga e dal taglio sartoriale, che hanno reso l’outfit di Chiara ancora più chic. Chiara Maci ha completato il look indossando una camicia nera e lingerie a vista, mentre ai piedi ha optato per un paio di sandali gioiello. Questo è senza dubbio un outfit a cui ispirarsi se avete in programma qualcosa di importante.

Come abbinare i pantaloni neri eleganti come quelli di Chiara Maci

Come abbiamo appena visto i pantaloni neri eleganti come quelli indossati dalla blogger Chiara Maci sono di grande tendenza per questo autunno 2023. Ma, come abbinarli al meglio? Innanzitutto è bene sottolineare come questo tipo di pantaloni siano davvero super versatili, adatti per tante occasioni diversi e piuttosto facili da abbinare. Possono essere indossati con un paio di sneakers ai piedi, una felpa con cappuccio per un look più casual, oppure con un paio di décolleté per un look più elegante come quello scelto da Chiara Maci. Per l’ufficio si possono abbinare a una camicia bianca, a una giacca con revers e ai piedi un paio di mocassini neri. Un altro abbinamento può essere quello dei pantaloni neri eleganti abbinati a una giacca in pelle e a un paio di stivali camperos, per un look total black che non passerà di certo inosservato!

Dove acquistare i pantaloni neri eleganti come quelli indossati da Chiara Maci

Vediamo adesso insieme dove potete trovare dei pantaloni neri eleganti come quelli indossati da Chiara Maci:

Mango: qui potete trovare i pantaloni neri dettaglio satin, in tessuto misto lana, modello dritto, con due tasche laterali, con ribattitura nella parte posteriore, chiusura nascosta con bottone, gancio e zip. Si tratta di pantaloni davvero perfetti per una serata elegante. Il costo è di 69,99 euro.

Mytheresa: qui potete trovare i pantaloni denaro in lana vergine di Max Mara, caratterizzati da una silhouette a gamba dritta. La chiusura è con cerniera, bottone e barretta, sono presenti i passanti per la cintura. Il costo di questo pantaloni è di 415 euro, ora in sconto a 290 euro.

: qui potete trovare i pantaloni denaro in lana vergine di Max Mara, caratterizzati da una silhouette a gamba dritta. La chiusura è con cerniera, bottone e barretta, sono presenti i passanti per la cintura. Il costo di questo pantaloni è di 415 euro, ora in sconto a Luisaviaroma: qui invece potete trovare i pantaloni da abita in lana layton di Frankie, con chiusura nascosta con gancio e zip, due tasche laterali e due tasche sul retro. Il costo è di circa 111 euro.

