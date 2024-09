Settembre è il mese da dedicare al giardinaggio. Ma, quali sono i fiori da piantare? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Settembre: mese di giardinaggio

Settembre è il mese perfetto per dedicarsi al giardinaggio, per piantare quindi piante e fiori e rendere il proprio giardino ancora più accogliente e unico. Sono tanti i fiori che si possono piantare in questo mese, al fine di vederli spuntare tra cinque o sei mesi. Quindi, se volete avere il vostro giardino o il vostro terrazzo colmo di bellissimi fiori, è questo il mese giusto per piantare semi e bulbi. Ma, quali sono i fiori da piantare a settembre? Scopriamolo adesso insieme.

Settembre: mese di giardinaggio. Quali fiori piantare?

Come abbiamo appena visto, settembre è il mese perfetto per piantare semi o e bulbi al fine di avere il nostro giardino o terrazzo colmo di fiori per l’arrivo della primavera. Ma, quali sono i fiori da piantare a settembre? Vediamolo adesso insieme:

I tulipani: sono tra i fiori più amati in assoluto, solo a guardali ti fanno volare con la mente in Olanda. Vanno piantati entro l’inizio del mese di ottobre, l’importante è che siano distanziati l’uno dall’altro almeno di 15 centimetri.

sono tra i fiori più amati in assoluto, solo a guardali ti fanno volare con la mente in Olanda. Vanno piantati entro l’inizio del mese di ottobre, l’importante è che siano distanziati l’uno dall’altro almeno di 15 centimetri. I narcisi: avere il giardino pieno di narcisi è il sogno di tante di noi, profumati e splendidi da guardare vanno piantati entro la metà del mese.

avere il giardino pieno di narcisi è il sogno di tante di noi, profumati e splendidi da guardare vanno piantati entro la metà del mese. I papaveri : sono fiori che crescono spontaneamente e che quindi non hanno bisogno di molte cure. Vanno piantati in un’aiuola assolata entro la fine del mese.

: sono fiori che crescono spontaneamente e che quindi non hanno bisogno di molte cure. Vanno piantati in un’aiuola assolata entro la fine del mese. Le calendule: anche questi bellissimi fiori di colore arancione è bene piantarli in posti assolati e possibilmente riparati dal vento.

anche questi bellissimi fiori di colore arancione è bene piantarli in posti assolati e possibilmente riparati dal vento. Le margherite : sono i fiori preferiti soprattutto dalle bambine, quindi, se avete figlie e non sapete quali fiori piantare, ecco che puntare sulle margherite farà sicuramente felici le vostre piccole.

: sono i fiori preferiti soprattutto dalle bambine, quindi, se avete figlie e non sapete quali fiori piantare, ecco che puntare sulle margherite farà sicuramente felici le vostre piccole. I bucaneve: fiori bianchi super profumati, perfetto magari per il terrazzo. L’ideale è piantarli assieme ad altri fiori.

fiori bianchi super profumati, perfetto magari per il terrazzo. L’ideale è piantarli assieme ad altri fiori. Gli iris : fiori meravigliosi che vanno piantati distanziati l’uno dall’altro di almeno centimetri. E’ bene anche posizionarli riparati dal vento.

: fiori meravigliosi che vanno piantati distanziati l’uno dall’altro di almeno centimetri. E’ bene anche posizionarli riparati dal vento. Le viole: altri fiori amatissimi dalle bambine, con il loro colore viola davvero incantevole. Già nel mese di febbraio, se piantate a settembre, cominceranno a fiorire.

Settembre: mese di giardinaggio. Dai gigli alle campanule.

Non è finita qui, ci sono ancora altri fiori da piantare in questo mese di settembre. Quali sono? Scopriamolo insieme: