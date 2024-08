Vediamo insieme come affrontare il Pranzo di Ferragosto restando in forma.

A Ferragosto si è soliti fare pranzi e grigliate con amici e parenti ma, come fare per rimanere in forma? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come affrontare il Pranzo di Ferragosto restando in forma

Come ogni anno, il 15 di agosto si festeggia Ferragosto, l’ultima festa dell’estate. Tra pranzi, grigliate e abbuffate varie, durante questo giorno si tende comunque a mangiare più del solito ma, come fare invece per godersi appieno la giornata restando però in forma? Diciamo che la regola è un pò sempre la stessa e cioè sì mangiare ma con moderazione. Se ci sono dolci o cibi fritti o troppo grassi beh, sono i primi che potrebbero farvi mettere su peso quindi il consiglio è mangiarne il meno possibile. Altro consiglio è, dopo il Pranzo, camminare, fare magari una passeggiata invece di stendersi da qualche parte come si è soliti fare. Sdraiarsi dopo aver mangiato è, tra l’altro, una cosa da non fare mai perché fa male alla digestione. Nel caso in cui a fine giornata vi rendete conto di aver esagerato, andiamo adesso a vedere insieme come fare per smaltire e tornare subito in forma.

Come affrontare il Pranzo di Ferragosto restando in forma: consigli utili

Come detto poc’anzi, anche se è Ferragosto se volete restare in forma sarebbe meglio non abbuffarsi però è anche vero che è una festa che capita una volta l’anno ed è anche giusto sgarrare un pò e godersela. Adesso andremo infatti a vedere insieme cosa fare se avete mangiato troppo a Ferragosto per rimettervi subito in forma:

Evitare dolci: i dolci piacciono a tutti ma, se volete tornare in forma è meglio evitarli almeno per un pò al fine di disintossicare il corpo dai troppi zuccheri.

: anche il sale andrebbe limitato nel suo uso, sostituendolo magari con delle spezie aromatiche. Bere tanta acqua: andrebbe fatto tutti i giorni di norma. I liquidi aiutano ad eliminare i liquidi e quindi bere l’acqua è il rimedio migliore contro la ritenzione idrica.

: è abbastanza scontato ma evitare bibite gassate e anche alcolici e succhi di frutta confezionati. Mangiare cibi freschi: puntare sull’assunzione di cibi freschi, possibilmente come frutta e verdura di stagione.

puntare sull’assunzione di cibi freschi, possibilmente come frutta e verdura di stagione. Non fare digiuno: spesso si tende a pensare che per perdere peso bisogna digiunare o saltare qualche pasto. Non c’è cosa più sbagliata. Colazione, pranzo e cena non vanno mai saltati, bisogna solo cambiare il cosa si mangia e la quantità.

spesso si tende a pensare che per perdere peso bisogna digiunare o saltare qualche pasto. Non c’è cosa più sbagliata. Colazione, pranzo e cena non vanno mai saltati, bisogna solo cambiare il cosa si mangia e la quantità. Dormire: anche il sonno è fondamentale, dormire poco e male può rallentare il metabolismo.

Questi sono alcuni consigli su come rimettersi in forma ma il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un nutrizionista.

Come affrontare il Pranzo di Ferragosto restando in forma: l’attività fisica

Come abbiamo visto precedentemente, dopo aver mangiato, quindi anche dopo il Pranzo di Ferragosto, per aiutare la digestione è consigliabile fare una bella passeggiata. Dormire, o stendersi, può infatti rallentare il processo digestivo e favorire il ristagno di succhi gastrici. Per rimettersi in forma bisogna fare regolarmente attività fisica, anche per la nostra stessa salute. Che sia una passeggiata ogni giorno, un’ora di palestra, o il praticare uno sport, l’importante è non rimanere fermi. La sedentarietà infatti è nemica del rimettersi in forma.