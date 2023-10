Gilet da donna: come si porta questo Autunno Inverno 2023/24

Come si porta il gilet da donna in queste stagioni fredde? Scopriamolo insieme.

Come si porta il gilet da donna questo Autunno inverno 2023 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Gilet da donna tra le tendenze moda Autunno Inverno 2023 2024

Tra i capi di tendenza moda donna per questo Autunno Inverno 2023 2024 abbiamo anche il gilet, il capo genderless per eccellenza. Il gilet sartoriale da uomo diventa infatti un pezzo irrinunciabile anche per noi donne, perfetto da indossare in tante occasioni diverse grazie alla sua grande versatilità. Per queste stagioni fredde il gilet diventa un capo super cool, che può essere indossato sotto la giacca, al posto della camicia o della maglietta. Prima di vedere come si porta il gilet da donna questo Autunno Inverno 2023, diamo un’occhiata a quelli che sono i colori di tendenza. Niente nuance pastello, in queste stagioni di tendenza i gilet di colore nero, bianco panna, caffellatte, écru e blu.

Come si porta il gilet da donna questo Autunno Inverno 2023/24

Come abbiamo appena visto, il gilet da donna è uno dei capi must have per l’Autunno Inverno 2023 2024. Comodo, elegante e versatile è ottimo da indossare in diverse occasioni, proprio per questo è molto amato dalla maggior parte delle donne. Ma vediamo adesso insieme come si porta il gilet da donna questo Autunno Inverno 2023 2024:

Con pantaloni cargo: uno degli abbinamenti perfetti soprattutto per la stagione autunnale, è indossare il proprio gilet abbinato a un paio di pantaloni cargo al fine di ottenere un look casual e sportivo.

Insomma, come abbiamo visto sono davvero tanti gli abbinamenti possibili da fare con il gilet, basta solo trovare quello perfetto per noi e adatto all’occasione in cui lo vogliamo indossare.

