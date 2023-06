I mocassini kitten heel conquistando la classifica delle tendenze di tutto il 2023. Comodi, raffinati, con tacco extra basso, i modelli must have raccontano di uno stile retrò e vintage.

Ci sono modelli di scarpe che diventano tendenza nel giro di pochissimo tempo. È il caso dei mocassini kitten heel, perfetti da sfoggiare durante la bella stagione e per tutto l’arco del 2023. Tacchi bassi, comodi ed extra raffinati, i kitten heel riescono sempre a perfezionare ogni outfit.

I mocassini kitten heel sono la tendenza 2023: i modelli must have

Se avete voglia di proporre look sfiziosi, raffinati e alla moda, i mocassini kitten heel sono senza ombra di dubbio la soluzione migliore. Sono anni che li vediamo sfilare nelle passerelle delle più alte case di moda: i mocassini kitten heel si caratterizzano per un dettaglio inconfondibile: avere un tacco micro, bassissimo. Lanciati negli anni ’50 e ’60, i kitten heel sono tornati per lanciare nuove tendenze. Nel corso degli anni li abbiamo visti in più versioni e modelli: da quelli con punta squadrata, a quelli bicolor, con cinturino alla caviglia, con o senza fibbia bold. In commercio se ne trovano di ogni forma e colorazione: dai brand di extra lusso a quelli appartenenti al fast fashion, i mocassini kitten heel entrano d’obbligo in ogni scarpiera.

Il 2023 ha deciso di accoglierli a braccia aperte e di renderle le scarpe più sfiziose e chic dell’anno. Indossare un paio di mocassini kitten heel significa vestire panni dal tocco retrò e vintage, ma con uno sguardo sempre rivolto alla modernità. Semplici ed eleganti, le kitten heel riescono ad adattarsi molto bene anche a outfit casual. Sono tantissime le celebrità giovani che hanno inserito nella loro quotidianità un paio di kitten heel: Hailey Bieber, ad esempio, è una di quelle. La modella, però, ha preferito puntare su un paio di mocassini kitten heel in stile mules, sommando due tendenze in una, sostanzialmente. Punta pronunciata, tacco molto basso e tallone lasciato scoperto: un modello must have per la bella stagione!

Di moda anche i dettagli sulla cima dei mocassini: perché non optare per modelli con raffinati fiocchi, o semplici fibbie dal gusto elegante? Se invece vi piace l’idea del tacco extra basso, ma avete voglia di qualcosa di “vistoso”, che ne dite di un paio di mocassini kitten heel glitterati luminosissimi? Chi ha detto che non si possa essere cool con un tacco basso? La moda del 2023 è pronta ad accendere i look con i kitten heel.

I mocassini kitten heel sono la tendenza 2023: come abbinarli per outfit impeccabili

Abbinare i mocassini kitten heel può risultare complesso, ma è in realtà qualcosa di molto semplice. Essendo semplici e molto versatili, i modelli kitten heel si sposano sia con look più eleganti, sia con look decisamente più semplici e casual-chic. Adatti sia per un pomeriggio in città, o per una cena d’estate, i mocassini in tendenza per il 2023 vi regalano la possibilità di essere chi volete, quando e come volete.

I modelli da acquistare sono tantissimi e potete divertirvi a creare l’outfit dei vostri sogni. Abbinateli al vostro abito longuette preferito, scegliete un total black su un completo elegante, giocate con i colori e le sovrapposizioni e non abbiate paura di osare: il 2023 non aspetta altro.

Sì a jeans, a gonne a pieghe, a mini-abiti leggeri, ma sì anche a tute eleganti, abiti lunghi e pantaloni ampi. I mocassini kitten heel salveranno le vostre giornate e vi faranno sentire romantiche, stilose e super in tendenza.