Manicure giapponese, la tecnica P-Shine è perfetta per le amanti delle unghie naturali

La manicure giapponese, conosciuta anche come P-Shine, è già una tendenza assolutamente da non perdere. Si tratta di una tecnica molto efficace per rendersi cura delle unghie delle mani e dei piedi in modo naturale e si ispira ad antichissimi rituali usati per la bellezza del corpo dagli aristocratici giapponesi. Il Giappone è considerato un riferimento per i trattamenti di bellezza naturale. A partire dalla cura del corpo e dalla skincare, fino a capelli e unghie, la cultura estetica in questo Paese si basa quasi esclusivamente sull’utilizzo di prodotti ecologici. Tra questi ingredienti troviamo la cera d’api che le donne hanno sempre applicato sulle unghie per la loro funzione estetica e rinforzante. Si tratta di una sostanza naturale che, una volta penetrata all’interno dell’unghia, svolge un effetto rimpolpante, stimolando la rigenerazione delle cellule e la ricrescita. La cera d’api riesce anche a lucidare le unghie ed è più efficace di qualsiasi prodotto cosmetico. La manicure giapponese si basa su una combinazione di una pasta dura e di una polvere, che vengono pressate sulle unghie con delle lime molto particolari, per donare un effetto lucido che dura circa 10/14 giorni, senza smettere di nutrirle e rigenerarle. Ripetendo la manicure con scadenza di due settimane per circa 4/5 volte, le unghie risulteranno completamente risanate, come riportato da Erica Andreozzi, titolare del salone Dei Nails Beauty a Roma e autrice del libro Metodo Dei Nails su Vanity Fair.



Manicure giapponese, la tecnica P-Shine: genderless e rigenerante

Ad oggi questo metodo estetico è diventato di routine per tutte coloro che desiderano ricostruire le unghie stressate per l’uso continuo di smalti, solventi e pratiche cosmetiche invasive. Grazie all’uso di trattamenti naturali che non prevedono la presenza di sostanze chimiche, la manicure giapponese è in grado di mantenere a lungo i suoi effetti benefici. È importante sottolineare che si tratta di una tecnica genderless, che può essere usata sia dagli uomini che dalle donne, o da tutte le persone che hanno reazioni allergiche o di intolleranza ai normali trattamenti estetici per unghie. Pianificare una manicure giapponese è un’idea beauty assolutamente da seguire e da non dimenticare. Si tratta di una tecnica davvero molto pratica, funzionale e rilassante, che consente di rigenerare completamente le proprie unghie, donando un effetto lucido davvero molto interessante e consentendo una ripresa davvero eccellente da tutti i trattamenti effettuati nel corso del tempo. Le vostre unghie torneranno ad essere perfette e completamente naturali.

