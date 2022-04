Le griffe di abbigliamento più apprezzate da chi acquista online

Uno dei tanti vantaggi che l’e-Commerce, o shopping online, chiamatelo come siete più comodi, ci regala è indubbiamente la possibilità di poter scegliere tra un ventaglio virtualmente infinito non solamente di prodotti, ma anche di marche. Ciò è tanto più vero soprattutto in uno dei settori che, insieme all’elettronica, è storicamente quello più “battuto” da parte di chi sceglie di acquistare su internet. Stiamo parlando dell’abbigliamento. Grazie a siti collettori come Stileo, infatti, è possibile fare quello che un tempo si faceva quando si andava a fare un giro nei grandi magazzini del centro, ovvero scoprire le novità, le nuove collezioni ma anche quelle degli anni passati, dei marchi più trendy, più classici, più innovativi, più convenienti e… chi più ne ha più ne metta. Il tutto, però, comodamente seduti sul divano di casa e scegliendo il capo d’abbigliamento o il paio di scarpe che più ci garba, semplicemente sfogliando le pagine del catalogo online.

Visto il grande sviluppo che lo shopping online ha avuto negli ultimi anni, può essere interessante soprattutto capire, che siate semplici curiosi o appassionati del fenomeno-moda a 360° o, al contrario, che siate addetti ai lavori, quali sono stati i marchi più apprezzati da chi usa acquistare online. Sono proprio gli stessi siti dove questi prodotti vengono acquistati, a pubblicare report annuali (cliccate qui per scoprire per esempio proprio quello di Stileo per il 2021) che mostrano quali sono le griffe e i marchi più apprezzati dagli acquirenti. Siete curiosi di scoprire anche voi quali sono? Continuate la lettura e lo saprete!

COME DETERMINARE QUALI SONO I MARCHI PIU’ APPREZZATI NELL’ABBIGLIAMENTO

Restiamo appunto nel settore dell’abbigliamento e degli acquisti online in questa nicchia di mercato, non solo perché, come detto, è tra le più apprezzate dagli utenti, ma anche perché rappresenta una vera e propria eccellenza tra i settori trainanti dell’economia del Paese. Capire quali sono dunque i brand più apprezzati è indubbiamente una fonte di riflessione utile per tutti.

Come determinare la classifica? Ci sono dei metadati indubbiamente rilevatori, in aggiunta agli acquisti effettivi dei capi di un determinato marchio. Parliamo ad esempio del numero di visualizzazioni di articoli di quel brand e dell’ampiezza dello stock di quella griffe sulle piattaforme dei siti aggregatori: chiaro che già la presenza di una decina di pagine di articoli denota che quel marchio è di sicuro molto ricercato dagli utenti.

E DUNQUE, QUALI SONO I MARCHI PIU’ AMATI E CERCATI?

La grande tradizione della moda italiana viene rispettata, visto che al scondo posto troviamo un marchio simbolo della moda casual e pret-a-porte del nostro Paese come Liu-Jo (“battuto” solo dal colosso statunitense Guess), mentre uno dei paladini del made in Italy, Armani, tiene botta al quinto posto, alle spalle di due colossi come Saucony e Adidas.

Detto che nella Top 10, insieme a giganti come Nike e Hogan, compare il “nostro” Moschino, e che le prime dieci posizioni sono appannaggio anche di Sum 68 e Michael Kors, il dato che più appare evidente dal report è che gli utenti si fidano dello shopping online non soltanto per abbigliamento sportivo o casual, ma anche per grandi nomi e abiti di haute-couture, a simboleggiare quanto gli acquisti in Rete siano trasversali tra i consumatori.