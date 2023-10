Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossare la tuta jeans in versione baggy seguendo lo stile di Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez ci insegna come indossare la tuta jeans in versione baggy

Jennifer Lopez è sicuramente una delle star più amate al mondo nonché regina di stile, i suoi outfit sono infatti sempre impeccabili e curati nei minimi dettagli. Gli abiti che indossa durante gli eventi più importanti, come per esempio il Met Gala, lasciano sempre senza fiato. JLo ha però la fortuna di essere bellissima e sexy con indosso qualsiasi cosa, ed ecco quindi che, durante una delle sue ultime uscite, la moglie dell’attore statunitense Ben Affleck ha scelto di indossare una tutta in denim in versione baggy, per un look comodo e confortevole. Per l’esattezza si tratta di una tuta in denim oversize a maniche corte firmata R13 e caratterizzata da due grandi tasche sul davanti. Una JLo insomma diversa da come siamo abituati a vederla ma, come detto precedentemente, la cantautrice, attrice, ballerina, imprenditrice e produttrice discografica e cinematografica statunitense riesce a valorizzare al meglio qualsiasi cosa indossa. Jennifer Lopez, che abbiamo visto di recente recitare nel film “Marry Me” accanto a Owen Wilson e Maluma, non è però l’unica celebrities ad aver scelto il denim in versione baggy, basta pensare ad esempio alla cantante Rihanna che abbiamo visto con indosso un paio di jeans larghi in più di una occasione, l’ultima durante un’uscita insieme al marito ASAP Rocky, dove la cantante ha deciso di abbinare i jeans in questione a una giacca, sempre di jeans, firmata Miu Miu. Un’altra grande fan del denim oversize è l’attrice Anne Hathaway la quale più volte ha indossato un paio di jeans baggy, come per esempio nel 2022 in occasione del suo arrivo a Cannes per il Festival del Cinema, oppure di recente durante una passeggiata per le strade della Grande Mela. Anche le star quindi decidono spesso di indossare qualcosa di comodo e confortevole che comunque risulta essere anche super glamour. Non resta che prendere esempio!

Come abbinare la tuta in denim di Jennifer Lopez

La tuta in denim, oltre a essere comoda e confortevole, è stata scelta, come abbiamo appena visto, anche da star del calibro di Jennifer Lopez, che siamo soliti vedere in abiti super sexy ed eleganti. Anche le star quindi decidono ogni tanto di vestirsi in maniera più comoda ma allo stesso tempo cool. Se state pensando anche voi di comprare una tuta simile a quella indossata da Jennifer Lopez siete nel posto giusto, infatti ora vedremo insieme come abbinarla al meglio. JLo ha scelto di abbinare la tuta in denim oversize a un paio di stivali chiari Timberland e alla borsa Birkin di Hermés dello stesso colore. A completare il look un paio di occhiali da sole dorati di Bottega Veneta. Nulla vieta di abbinare la tuta jeans in versione baggy a un paio di snekaers bianche, per un look più casual perfetto per una passeggiata. Per dare invece più eleganza al look, perfetti un paio di mocassini chiari.

