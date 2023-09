Le gonne lunghe di jeans per la stagione autunno/inverno 2023/24: sono tanti, e bellissimi, i modelli di tendenza. Per scoprire quali sono, come abbinarli e creare outfit bellissimi e in trend, vi invitiamo a leggere questo articolo. Scopriamo insieme le ultime tendenze del denim, declinato alle gonne lunghe!

Queste sono le gonne lunghe di jeans perfette per la stagione autunno/inverno 2023/24: i modelli migliori

Quali sono i modelli di gonne lunghe di jeans di tendenza per questa stagione autunno/inverno 2023/24? Sicuramente, quest’anno uno dei più grandi trend, è quello del denim: lo vediamo su giubbini, nella classica versione jeans a vita alta, ma anche su accessori come borse e scarpe. E, proprio com’è stato per la stagione estiva, la gonna lunga in denim è un grande trend. Ecco dunque, una carrellata di modelli moda, per tutti i gusti, gli stili e le esigenze!

Gonna in denim lunga con spacco: Il trend dei trend del 2023 è rappresentato dalla gonna lunga in denim chiaro, con slavature sui fianchi, ed un grande spacco centrale, che possa mettere in evidenza le gambe ancora abbronzate, o perché no, un bel modello di stivali in pelle.

Gonna in denim lunga a tubo: Lunghissima e stretta, aderente come andava negli anni ’70. L’ha riproposta di recente Barbara D’Urso, ed è stata subito trend.

Gonna in denim lunga a campana: Bellissima anche in tonalità più scure, come il nero e il grigio delavè, ci regala il confort di una maxi gonna, con tutto lo stile del denim. Anche con colori più accesi…

Ma come indossare al meglio una gonna lunga in denim, nella stagione autunno/inverno 2023/24, per farla risaltare e per creare outfit e look di grande effetto? Vediamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Gonne lunghe in jeans, gli abbinamenti moda più belli della stagione

Abbiamo visto che uno dei trends del momento, che si conservereranno per tutta la stagione dell’autunno/inverno 2023/24, saranno proprio le gonne in jeans lunghe. Ma come possiamo abbinarle, per ottenere un outfit bello e d’effetto? E soprattutto, quali sono i capi perfetti per ottenere un look davvero top? Scopriamolo insieme.

Rock, con chiodo in pelle: Per aggiungere un tocco super rock e glamour, abbiniamo una gonna lunga in denim ad un chiodo in pelle nera, e t-shirt bianca sotto. Per un allure più casual, potremmo abbinare al tutto un paio di sneakers, ma se vogliamo elevare un po’ tutto il look puntiamo su un paio di pumps nere, con tacco alto.

Elegante, con camicia e cardigan: Per un effetto da “signorina”, abbiniamo la nostra gonna in denim lunga, ad una camicia in organza o in seta, dai toni chiari come il bianco, il beige o il panna. E per un tocco chic, adatto all’autunno? Un microcardigan in mohair o cachemere, azzurro cielo o verde menta. E il look della domenica promeriggio è servito.

Caldo e confy, col dolcevita: Cosa c’è di più classico e raffinato di un dolcevita nero? Scegliamo di infilarlo nella gonna in jeans, indossando accessori protagonisti per impreziosire questo look caldo. Per esempio?Una maxi cinta in pelle nera, con hardware dorati, una bella borsa a mano, e una collana importante, in pietre dure e metallo. Quando il sabato sera non si sa cosa indossare…

E voi amate questo trend della gonna in jeans lunga? Come la indosserete questo autunno?