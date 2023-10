Trucco Halloween: come crearlo

Il trucco Halloween, con eyeliner e cerone, permette di creare il make up adatto per questa festa.

Per la serata più spaventosa dell’anno che arriva il 31 ottobre, oltre al costume di strega, vampiro o diavoletta, non può mancare qualcosa per il viso. A tal proposito, il trucco Halloween permette di creare travestimenti anche da questo punto di vista con effetti spaventosi e ad alto impatto. Scopriamo alcune delle idee maggiormente adatte a cui ispirarsi.

Trucco Halloween

Per la festa più spaventosa dell’anno quale è appunto Halloween, non è soltanto importante il tipo di costume che si sceglie. La vampira, la strega, la sposa cadavere sono solo alcuni dei costumi da indossare, ma non sono sufficienti. Bisogna anche accompagnarlo con il trucco Halloween da creare con diverse sfumature e tonalità.

Si ha bisogno infatti di prodotti che siano adeguati per realizzare un trucco per questa festa. Non si ha bisogno di un make up artist o di un esperto del settore, ma bisogna soltanto avere i giusti trucchi e prodotti per poterla creare nel modo migliore possibile. L’uso di pochi prodotti semplici permette di creare un make up adatto.

Per esempio, per il trucco Halloween basta semplicemente usare una matita dal colore nero per un eyeliner particolarmente intenso, dei rossetti e degli ombretti per gli occhi, oltre a delle cipria, fard o anche correttori. In commercio si trovano poi dei kit specifici per Halloween che permettono di creare questo trucco.

Questo è uno di quei casi in cui bisogna lasciare spazio alla fantasia e alla creatività in modo da creare un trucco che sia valido a seconda del costume da indossare. Il trucco da strega, diavoletta, ma anche teschio o zombie si possono realizzare in poco tempo e con l’uso di prodotti specifici e ben mirati.

Trucco Halloween: idee

Sono diverse e varie le idee e le fonti di ispirazione che possono aiutare a creare il trucco Halloween. Su Internet ci sono dei veri e propri tutorial che spiegano come truccarsi per questa sera. Per esempio, il cat eye è uno dei più comuni, ma anche semplici da realizzare. Sono sufficienti un eyeliner dalle punte sottili in modo da creare le giuste linee e definire così lo sguardo.

Il mascara poi dà la giusta profondità insieme all’ombretto che è possibile sfumare per un perfetto smokey eyes. Un make up molto semplice da realizzare per coloro che non vogliono osare. In caso contrario, è possibile optare per delle sfumature vivide e accese come l’arancione e il marrone, per esempio. Un’altra idea adatta è il trucco con ragnatela da realizzare con matita nera e vari ombretti.

Il trucco Halloween, rispetto al solito make up di tutti i giorni, si contraddistingue per la voglia di eccedere e di osare. In questa occasione e per questa festa sono particolarmente apprezzati linee e stili sopra le righe impreziositi da una serie di dettagli che permettono di creare travestimenti spaventosi, anche da questo punto di vista.

Le idee e i consigli a cui ispirarsi sono davvero vari e si passa da trucchi molto semplici ad altri maggiormente elaborati in modo da venire incontro alle esigenze di tutte in questa serata.

Trucco Halloween: cosa ordinare

Tutti gli accessori e prodotti per il trucco si possono trovare a buone offerte e promozioni sull’e-commerce di Amazon dove vi è la sezione dedicata ad Halloween. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto i tre migliori prodotti per trucco Halloween da scegliere tra quelli maggiormente spaventosi con una descrizione di ciascuno.

1)immetee set trucco effetti speciali Halloween

Un kit che comprende una serie di accessori come la cera per le cicatrici, il sangue finto, ma anche pennelli, spatola per creare il trucco di Halloween. Sono tutti colori pigmentati e facili da sfumare in modo da ottenere l’effetto desiderato per diverso tempo. Si tratta di materiali non tossici e delicati per la pelle.

2)Halloween clown zombie trucco nero bianco rosso

Un set composto da tre colori: neo, bianco e rosso da usare per la pelle del viso e del corpo per la serata di Halloween. Una confezione che permette di realizzare il trucco da clown, zombie, joker o anche vampiro. Una texture morbida e non pigmentata.

3)Trucco per il viso di Halloween set di colori

Una tavolozza di colori bianco e nera per creare il trucco di Halloween. Molto facile da applicare e lavorare grazie al pennello o alle dita. Un kit in materiale di qualità per un trucco da scheletro o fantasma. Indicato per ogni tipo di pelle.

Insieme al trucco Halloween, anche una serie di accessori adatti per un perfetto look.