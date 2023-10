Costume Halloween: i più spaventosi per la donna

Il costume Halloween da donna si ispira a personaggi come le streghe o Mercoledì Addams per un tocco dark nella notte lugubre.

Mancano ancora pochi giorni, ma la festa dei travestimenti sta per arrivare. Per l’occasione e qualora si decidesse di partecipare a una festa a tema, è bene optare per un costume Halloween che sia indicato per l’occasione. Nei paragrafi seguenti alcuni dei migliori modelli e trend di travestimenti horror, ma anche con un tocco di glam.

Costume Halloween

Con l’autunno iniziato e il mese di ottobre, ecco che arriva anche la stagione delle zucche e quindi di Halloween. Una festa di origini celtiche che porta adulti e soprattutto bambini a mascherarsi e travestirsi nei modi più spaventosi. Riuscire a trovare il costume Halloween potrebbe non essere così semplice, ma sono davvero varie le idee al riguardo.

Il 31 ottobre è noto per essere la serata più spaventosa dell’anno e la festa di Halloween, da un paio di anni, si celebra anche in Italia. Per l’occasione, i locali, ma anche le città organizzano degli eventi e dei party a tema che hanno come comune denominatore la paura, quindi vestirsi adeguatamente è un must.

Il costume Halloween è fondamentale per prendere parte a feste ed eventi che si svolgono in questa serata. Inoltre, oltre al look e all’abbigliamento adatto, è possibile optare anche per un trucco a tema che si faccia ispirare a questa festa. Al momento della scelta, bisogna capire quale personaggio interpretare e anche il travestimento adatto.

Costume Halloween: le proposte dei trend

Per coloro che ancora non sanno cosa indossare, scegliere il costume Halloween potrebbe essere più semplice di quanto si pensi e immagini grazie alle tante proposte e idee dettate dalle star e dalle influencer che propongono sempre outfit e stili vari a cui ogni donna può ispirarsi e prendere esempio. Sono proposte che uniscono dettagli spaventosi e aspetti anche glam.

Si può anche farsi ispirare da serie tv e film. Sicuramente il look da vampiro è perfettamente indicato per un evento e occasione del genere. In tal caso, gli abiti neri eleganti e il rossetto scuro insieme a dei denti aguzzi completano il look. L’ideale sarebbe poi optare per lenti di colore rosso per un effetto ancora più spaventoso.

Le creature mitologiche, ma anche le sirene sono un’altra delle possibili idee per il costume Halloween, così come prendere spunto da un film come Maleficent indossando i panni della strega con il suo look gotico, ma anche molto sensuale. Per le creature mitologiche sono particolarmente indicati i dettagli splatter.

I fan dell’horror possono farsi ispirare dai personaggi di Lovecraft e dalle storie di terrore scegliendo come costume travestimenti oscuri e tentacolari. Non può poi mancare il personaggio di Mercoledì Addams che tanto successo ha ottenuto anche grazie alla serie. Infine, zombie che può essere molto glamour grazie a vari dettagli.

Costume Halloween: proposte Amazon

Per un travestimento del genere su Amazon compaiono tante idee e una sezione specifica per Halloween. Cliccando l’immagine si notano i dettagli del prodotto. La classifica mostra i tre migliori modelli di costume Halloween per donna scelti tra i più comuni e adatti per l’occasione con una descrizione di ognuno.

1)Ciao-costume horror creepy clown

Un costume che ricorda il personaggio di It. Un clown nella versione al femminile con gli accessori venduti separatamente. Un abito con bottoni con cintura in vita e gonna a balze con il palloncino che accompagna il personaggio. Molto adatto per chi ama questo personaggio.

2)Morph vestito Halloween sposa cadavere

Un abito perfetto per Halloween che comprende un costume drappeggiato da sposa in stile gotico con i pannelli in rete e trasparente e il velo abbinato. Disponibile in diverse taglie, compreso la XXXL. In tessuto elastico con le spalline regolabili e molto comodo. Adatto anche i cosplay.

3)Rubies costume strega cattiva

Un costume da strega molto comune e apprezzato come travestimento. Un abito lungo nero con diversi dettagli come fiocchi e tulle viola. Realizzato con un tessuto simile al tulle, ha un corpetto e maniche in velluto compreso il classico cappello da streghetta. Il cappello è incluso nella confezione.

Insieme al costume Halloween da donna non mancano le unghie alla vampiro, il vero trend di questo periodo.