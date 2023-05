Giuseppe Giofrè, chi è: carriera e vita privata del giudice di Amici

Giuseppe Giofrè è uno degli amatissimi giudici di questa edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha avuto una carriera ricca di grandi successi, ma è partito proprio dalla scuola di Amici.

Giuseppe Giofrè: la carriera



Giuseppe Giofrè è una ballerino che ha avuto una carriera ricca di successi e ora lo conosciamo soprattutto per il suo ruolo di giudice in questa edizione del serale di Amici di Maria De Filippi, la cui finalissima andrà in onda domenica 14 maggio. Giuseppe ha iniziato a studiare danza fin da quando era molto piccolo e per seguire il suo sogno ha lasciato la sua famiglia quando era solo un adolescente, per studiare hip hop e jazz funk- La sua carriera ha raggiunto una svolta nel 2012, quando è entrato proprio nella scuola di Amici, vincendo nella categoria ballo. Grazie a questa trasmissione, Giofrè ha ottenuto una borsa di studio prestigiosa, che gli ha permesso di studiare alla Millennium Dance di Los Angeles. Successivamente è riuscito a collaborare con star internazionali, come Taylor Swift, Pittbull, Jennifer Lopez, Justin Timberlake e molte altre, partecipando anche a X Factor UK. Giuseppe Giofrè ha preso parte anche a diverse campagne pubblicitarie in Inghilterra. Quando è tornato in Italia, è entrato a far parte del corpo di ballo professionista di Amici e nel 2022 ha assunto anche il ruolo di giudice esterno per varie sfide che avvenivano a scuola durante l’anno. La sua avventura ad Amici è andata avanti, con il ruolo di giudice del serale, accanto a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Giuseppe Giofrè: la vita privata



Giuseppe Giofrè è un giovane ballerino calabrese, nato a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, il 10 gennaio 1993. Il ballerino ha 30 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Nonostante il ballerino sia un professionista da diversi anni, non sono mai emersi dettagli più specifici sulla sua famiglia. L’unica cosa che è trapelata è che ha dovuto lasciarla molto presto proprio per inseguire il suo sogno di studiare danza e ballare. Giuseppe Giofrè non ha mai nascosto di essere omosessuale. Per diverso tempo è stato fidanzato con il ballerino Adam Vesperman, che ha interpretato Billy Elliot nel musical. Sui social network è molto amato e il suo profilo Instagram è molto seguito, tanto da contare circa 658 mila followers. Sul suo profilo ama condividere moltissime fotografie e molti video, soprattutto riguardo la sua carriera e le sue esperienze lavorative. Ha condiviso anche numerose esperienze con personaggi molto conosciuti, come Jennifer Lopez, tra le cantanti più amate. Giuseppe ha ballato in diversi tour di star internazionali, conquistando un successo incredibile nella sua professione. Ama molto condividere anche shooting fotografici, che sono particolarmente apprezzati dai fan anche per la sua bellezza. Quest’anno ha deciso di accettare il ruolo di giudice per il serale di Amici e nel corso delle puntate ha potuto mostrare anche il suo talento nella danza, oltre ad una grande simpatia. Sono stati molto apprezzati i suoi siparietti con Cristiano Malgioglio.