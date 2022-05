Quando finisce Amici 2022? Chi vincerà secondo i siti di scommesse?

La cantante Sissi è la super favorita alla vittoria finale di Amici di Maria De Filippi secondo i siti di scommesse. La finale, in programma il 14 maggio, è alle porte.

Grande tensione per il finale di Amici 2022 che ha visto combattersi, intensamente, cantanti e ballerini per una stagione intera. Maria De Filippi, al ventunesimo anno di conduzione della scuola di spettacolo più famosa d’Italia, è pronta a decretare il vincitore. Sappiamo che gli appassionati di scommesse sanno già che si può puntare sul nome del possibile vincente di quest’anno ma per tutti coloro che sono poco esperti diciamo: sì, ci si può davvero scommettere. Il titolo di Amici 2022, infatti, rientra in quelle scommesse speciali che alcuni operatori, dopo il grande successo in USA e UK, hanno inserito anche nel nostro Paese. Si può, infatti, scommettere sul vincitore di Sanremo, sull’Eurovision, sul nuovo Presidente del Consiglio e, anche, su Amici.

La trasmissione, di punta nel suo genere, quest’anno ha visto come grande protagonista la cantante Sissi che è la favorita di questa edizione con una quota di 1,90. Al secondo posto si piazza il cantante Luigi con una quota di 2,50 e terzo il cantante Alex con una quota di 6,00. A seguire abbiamo gli altri artisti rimasti in gara tra cui Michele, Serena, Albe e Nunzio che, però, è stato eliminato nell’ultima puntata. Grande attenzione, comunque, da parte dei discografici nei confronti dei cantanti di quest’anno, memori tutti anche del grande successo l’anno scorso di Sangiovanni, che è diventato, in pochissimo tempo, l’idolo delle teenager. Non solo lui, in tutti questi anni, ha visto aprirsi le porte del mondo della musica e dello spettacolo grazie al format di Maria.

Tutti gli artisti che hanno avuto successo grazie ad Amici

Negli ultimi venti anni, grazie ad Amici, tantissimi cantanti, ballerini e attori hanno trovato il loro posto nello show business. Se pensiamo, infatti, a talenti del calibro di Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, Stefano De Martino, Enrico Nigiotti, The Kolors, Gaia Gozzi, Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè, stiamo raccontando di tanti giovani che hanno avuto successo in Italia e all’estero. Emma e Alessandra Amoroso sono due casi clamorosi: entrambe sono tra le donne cantanti di maggiore successo in Italia e sono partite da perfette sconosciute. Anche Stefano De Martino, Nigiotti e Gaia Gozzi stanno vivendo (e hanno vissuto) grandi momenti di interesse (nazionale e internazionale).

D’altronde, se pensiamo agli Stati Uniti come punto di riferimento dopo il grande successo dei Maneskin (grazie a un altro format televisivo come X Factor) non possiamo non parlare di due talenti della danza arrivati proprio da Amici: Elena D’Amario e Giuseppe Giofrè. Elena D’Amario è stata etoile del David Parsons Project ed è arrivata a essere nominata per l’Oscar della danza, Giuseppe Giofrè è da anni uno dei ballerini più amati delle star americane (parliamo di gente come Taylor Swift, Jennifer Lopez e Britney Spears tra le altre).

Può Amici essere ancora un trampolino di lancio?

C’è molto da dire rispetto a quello che ancora può dare la tv generalista rispetto alle piattaforme di streaming a pagamento che, dalla pandemia, hanno avuto una crescita molto forte in Italia. I dati d’ascolto della tv digitale sono cambiati quindi può un programma come Amici essere ancora il sogno di tanti ragazzi che vogliono far parte dello spettacolo? Sicuramente sì, anche rispetto ai nomi che, negli ultimi anni, hanno vinto le edizioni più recenti e si sono comunque imposti al grande pubblico con grande successo.

Se pensiamo, infatti, al trionfale anno di Sangiovanni che, da perfetto sconosciuto, è diventato una grande star allora si può ancora parlare del programma della De Filippi come essenziale per far conoscere nuova musica e nuovi artisti al pubblico italiano. Questo è molto supportato anche dai discografici e dai produttori di spettacoli teatrali che guardano, da tempo, con attenzione al programma reality e che attendono, ogni anno, il nome buono su cui puntare in futuro. Potrà essere questo, quindi, l’anno di Sissi? Probabilmente sì, staremo a vedere e saremo sempre più curiosi di capire se, nella finale in cui il pubblico la farà da padrone con il televoto, quella che è la previsione degli esperti diventerà poi una certezza.