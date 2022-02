Spopolano su passerelle e red carpet di tutto il mondo i face jewels, tradotti letteralmente come gioielli per il viso che si indossano su labbra, mento e anche sugli zigomi. Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla nuova preziosissima tendenza in fatto di accessori.

Gioielli per il viso, i nuovi accessori di tendenza

La prima ad indossare un face jewel è stata Angelina Jolie sul red carpet di “Eternals”, film ispirato all’universo della Marvel Comics e distribuito dalla Walt Disney Studios che vede l’attrice nel cast. Per l’occasione infatti l’ex moglie di Brad Pitt ha sfoggiato un gioiello dorato, anche chiamato chin cuff, all’altezza del mento. Tanto semplice quanto audace.

Non sono stati da meno però anche le Maisons di moda più famose, che hanno proposto le loro personalissime versioni di gioielli per il viso in occasione della primavera/estate 2022. Ecco quali.

Schiapparelli

A proposito di accessori audaci, non si può non citare chi di questo stile ne ha fatto una vera e propria firma. Stiamo parlandi di Schiapparelli, che per la presentazione della nuova collezione primavera/estate 2022, ha fatto sfilare le modelle con abiti total black ed accessori dorati tra cui questa sorta di finto occhiale con pendenti.

Sempre parte della collezione di Schiapparelli anche questo gioiello dorato, che vuole ricordare la forma di un becco di un bellissimo cigno e che va indossato sul naso.

Elie Saab

Anche Elie Saab per accompagnare la sua collezione di Haute Couture per la primavera/estate 2022 ha scelto di far sfilare le proprie modelle con un gioiello che ricorda una maschera scintillante con i vari filamenti che si intrecciano tra loro creando il disegno di una rete.

Dolce&Gabbana

Testimonial d’eccezione per Dolce&Gabbana è stato il rapper Machine Gun Kelly, che ha calcato la passerella del brand in occasione della Milano Fashion Week 2022 completando il total look con la firma del brand legnanese con un face jewel con l’iconico logo proprio sulle labbra.