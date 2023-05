Figlio di Gigi Sabani, volto indimenticabile della televisione italiana, Simone è il primogenito del noto conduttore e imitatore e anche lui, proprio come il padre, si è buttato nel mondo della tv, recitando come attore. L’ultima sua apparizione avviene nella serie di Canale 5 Il Patriarca: ma che cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme!

Gigi Sabani, chi è il figlio Simone: età, lavoro, Il Patriarca

Simone Sabani è nato a Roma il 5 febbraio 1981 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 42 anni. Il giovane Sabani è nato dalla relazione tra il grande Gigi Sabani e Rita Imperi, sua prima moglie. I due però si separano quando Simone è ancora un bambino, ma i rapporti non si sgretolano mai.

Proprio come il padre, il 42enne ha scelto la strada della televisione, puntando specialmente sulla carriera attoriale. Simone Sabani ha sempre portato con sé gli insegnamenti del padre: «Mi ha sempre detto di credere nella gavetta, di non bruciare le tappe, di cercare di farmi apprezzare dal pubblico prima come persona e poi come artista […]», e forse è anche per questo che è riuscito ad arrivare lontano, ma soprattutto è riuscito a farsi apprezzare davvero dal pubblico.

Nel 2016 Simone Sabani recita ne La grande rabbia, mentre nel 2023 è il turno di Il tempo è ancora nostro. Non sono molti i film a cui effettivamente ha preso parte, eppure il figlio del grande Gigi Sabani ha già ricevuto un riconoscimento importantissimo, ossia il Premio Vincenzo Crocitti. Si tratta di un premio che punta a valorizzare i giovani artisti del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, del teatro, della radio, dello sport e del web.

Per chi non lo sapesse, inoltre, Simone Sabani compare anche nella nota serie-tv di Canale 5 Il Patriarca. Il personaggio che interpreta è secondario, ma lo si riconosce molto bene. Nella serie l’attore interpreta un agente corrotto.

Gigi Sabani, chi è il figlio Simone: la vita privata dell’attore

Sulla vita privata di Simone Sabani non si hanno particolari informazioni. Certamente l’attore è un uomo molto riservato, a cui non piace entrare dentro il vortice del gossip. È attivo sui social media e il suo profilo Instagram (@simonesabani) è seguito da 2371 follower, per un totale di 245 post pubblicati. Dalle fotografie che pubblica si può notare, probabilmente, un’altra grande passione oltre a quella della recitazione. Ci sono infatti molti post dedicati alle moto e questo fa ben pensare che il figlio di Gigi Sabani ami andarsene in giro per il mondo proprio con quelle.

Simone Sabani ha anche un fratello, Gabriele, nato dalla seconda relazione del padre Gigi con Raffaella Ponzo, anche lei attrice. La donna scoprì di essere incinta del noto imitatore dopo la sua morte, quindi la gravidanza è andata avanti senza la presenza dell’uomo.

Non sappiamo nulla sulla situazione sentimentale di Simone Sabani, ma il ricordo che l’uomo ha del padre è molto sentito: i suoi lineamenti richiamano il suo sorriso e le parole che spende per lui sono sempre di grande rispetto.