Morbidissima e molto calda, uno dei capispalla da avere assolutamente nell’armadio pronta per essere usata nel periodo invernale è la giacca in montone. Un capo anche molto versatile, infatti in commercio ne esistono modelli più casual oppure più eleganti, da scegliere ovviamente in base ai propri gusti.

Ecco quali sono alcuni dei brand più interessanti che l’hanno inserita nella propria collezione per la moda inverno 2021.

Giacche in montone per la moda inverno 2021

La giacca in montone sta bene davvero con tutto, basta scegliere il modello giusto per completare un oufit. Per esempio, se vogliamo indossare un look “da tutti i giorni”, potremo optare per il modello classico, se invece vogliamo essere davvero trendy possiamo scegliere il modello più corto e magari, di un colore diverso da quello con cui generalmente viene proposto questo capo.

Dal nero quindi, fino ad arrivare a modelli color ocra o rosso.

Se invece ci piace uno stile più elegante potremmo optare per il modello più lungo (alcuni arrivano anche fino alle caviglie) da scegliere se indossare con stivali, stivaletti, con tacco o senza. Ma nulla vieta di provarlo anche con le sneakers, magari in total white, come dettano le tendenze per questa stagione.

Caldissima la giacca in montone proposta da All Saints, in marrone scuro arriva fino in vita e ha il colletto e la parte superiore di materiale in contrasto.

La chiusura è a cerniera e fibbie sui polsi arricchiscono questo capo di dettagli.

Baukjen invece propone la giacca in montone più classica, che arriva qualche centimetro sotto la vita. Si chiude con cerniera e con cintura ed è disponibile in due colori: in total black (con anche la pelliccia dello stesso colore) e marrone con pelliccia panna.

I modelli lunghi

Per chi invece vuole sentirsi più riparato oppure predilige i look più a quelli casual, in commercio si possono trovare i modelli più lunghi di giacche in montone. Quella di Loewe è molto particolare, dal taglio largo e minimal, sembra quasi che i due elementi che vanno a comporre il capo (la parte in pelle e quella in pelliccia) siano a sé.

Più elaborata invece la giacca in montone di The Mannei, disponibile su Moda Operandi. Si tratta di un modello lungo fino a metà polpaccio, con cuciture a vista, con fibbie attorno ai polsi e mostrine sulle spalle.

Gli intramontabili

State cercando di comprare meno fast fashion? Ai pezzi all’ultima moda preferite quelli di qualità? La giacca in montone di Max Mara dell’inverno scorso allora, potrebbe fare al caso vostro. A doppio petto e in pelle semi-lucida, è in color cuoio con la parte in pelliccia della stessa tonalità.

Le appassionate di moda vintage lo sanno bene, nei mercatini dedicati si possono trovare un sacco di pezzi a prezzi davvero unici! Da Humanavintage per esempio, è possibile trovare una selezione di giacche di montone di stagioni passate, tutte ovviamente in ottimo stato.