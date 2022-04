Franz Rogowski è un attore tedesco che è candidato al David di Donatello come Migliore attore protagonista per Freaks Out, un film del 2021, diretto da Gabriele Mainetti. Ma scopriamo qualcosa in più su Franz Rogowski.

Chi è Franz Rogowski

Franz Rogowski è nato il 2 febbraio del 1986 a Fribrugo in Brisgovia, in Germania.

Ancora piccolo insieme ai suoi genitori si trasferisce a Tubinga, città in cui crescerà. Da ragazzo ha studiato danza e contemporaneamente ha fatto svariati lavori per mantenersi. In questo stesso periodo oltre alla danza inizia a recitare a teatro da autodidatta. Dopo anni di formazione e studio debutta in vari palcoscenici nazionali fino a quello del Schaubühne, un famoso teatro di Berlino. In questi anni lavora come ballerino e coreografo.

Carriera cinematografica

Nel 2011 viene scoperto per la prima volta dal regista Jacob Lass, grazie al quale ottiene una piccola parte e debutta nel film Frontalwatte. Nel 2013, ottiene una parte da protagonista nel film Love Steack, grazie al quale inizia a farsi notare. Recita in Victoria, nel 2015, film diretto da Shipper. In questo stesso anno è membro permanente del gruppo teatrale del Münchner Kammerspiele. Recita inHappy End, un film del 2017, scritto e diretto da Michael Haneke.

Nel 2018 recita ne La donna dello scrittore di Christian Petzold e in Un valzer tra gli scaffali di Thomas Stuber per il quale vince il Deutscher Filmpreis al miglior attore. Nello stesso anno riceve Shooting Stars Awardh al festival di Berlino, come giovane attore europeo più promettente. Nel 2019 recita in La vita nascosta-Hidden Life di Terrence Malick e nel 2020 in Undine- un amore per sempre. Nel 2021 prende parte a Freaks Out, film diretto da Gabriele Mainetti. Grazie alla sua magnifica interpretazione ottiene nel 2022 una nomination al David di Donatello come migliore attore protagonista.

Freaks Out

Freaks Out è un film del 2021 di Gabriele Mainetti. Nella Roma del 1943, quattro amici lavorano nel circo Mezzapiotta gestito da Israel, che sparisce nel nulla. Senza il loro capo a guidarli, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si sentono abbandonati e cercano una via di fuga dalla città occupata dai nazisti. Qui i quattro amici entrano a far parte del circo di Franz, interpretato da Franz Rogowski, un pianista tedesco dotato di chiaroveggenza. Ed è proprio grazie alla sua interpretazione che Franz Rogowski è riuscito ad ottenere la prima nomination al David di Donatello. Freaks Out insieme ad È stata la mano di Dio ai David di Donatello 2022 guidano la classifica dei film più nominati, con 16 candidature ciascuno.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore non abbiamo tantissime notizie. Sul suo canale social di Instagram l’attore non svela granché sulla sua vita amorosa ma pubblica generalmente foto che lo ritraggono sul set o scene di vita quotidiana.

Curiosità