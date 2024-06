Il suo nome all’anagrafe è Maria Elvira Berlusconi, ma è conosciuta ai più come Marina Berlusconi. È la primogenita di Silvio Berlusconi, nata il 10 agosto 1966 (57 anni), dal primo matrimonio dell’ex premier con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. La donna ad oggi risulta alla guida di ben due aziende paterne: la celebre Fininvest e il gruppo editoriale Mondadori. Ma andiamo a scoprire chi è davvero Marina Berlusconi: età, figli e marito.

Chi è Marina Berlusconi: età, figli e marito

Marina frequenta il liceo classico Leone Dehon di Monza. Una volta preso il diploma, decide di proseguire gli studi all’università, iscrivendosi dapprima alla facoltà di Giurisprudenza per poi ripiegare sullo studio della politica, scegliendo appunto la facoltà di Scienze Politiche. Ma abbandonerà a breve anche questo percorso universitario. Entra successivamente in Fininvest, gruppo di proprietà di Silvio Berlusconi, ricoprendo a soli 29 anni un ruolo di prestigio e responsabilità, quello di vicepresidente. Ruolo che manterrà per 10 anni. Nel 1998 la primogenita di Silvio Berlusconi dimostra le sue capacità e il suo carattere opponendosi alla vendita del gruppo Mediaset a Rupert Murdoch per un’ingente somma di denaro.

Decisione che la farà entrare in contrasto con Veronica Lario, seconda moglie di Berlusconi, da cui l’ex premier ha avuto altri tre figli, che invece spingeva per la vendita del gruppo al celebre imprenditore, ma che verrà apprezzata dai più. Nel corso degli anni, Marina Berlusconi ricopre altri ruoli di prestigio nelle attività del padre. Diventa infatti membro del consiglio di amministrazione di ben tre attività: la Banca Mediolanum, la Medusa Film e il gruppo Mediaset.

Vita privata

La primogenita del Cavaliere ha trovato il modo di conciliare i propri impegni lavorativi con il desiderio di una famiglia. Nel 2001, dopo la brusca fine della lunga relazione con Giulio Tassera, Marina conosce il ballerino della Scala Maurizio Vanadia. L’anno dopo, nasce il primo figlio della coppia, Gabriele, nel 2004 invece nasce il secondo figlio, che prende il nome del nonno paterno. Marina e Maurizio si sposano nel 2008 nella cappella privata di Arcore, dopo 7 anni di relazione.

Curiosità

Sono molte le voci che sostengono che Marina Berlusconi abbia più volte fatto ricorso alla chirurgia estetica, così come il padre. Sarebbe questa la spiegazione del suo corpo e della sua pelle perfetta. Ma non ci sono mai state conferme a riguardo e Marina stessa non si è mai esposta.

Marina Berlusconi non è laureata. Ha tentato il percorso universitario due volte, ma ha poi preferito intraprendere subito la carriera lavorativa.

In molti hanno ipotizzato di vedere, prima o poi, Marina Berlusconi alla dirigenza del centrodestra al posto del padre, ma ad oggi la primogenita di casa Berlusconi non sembra avere alcun interesse nel ricoprire quel ruolo o di entrare in politica in generale.

Marina Berlusconi è conosciuta per avere un carattere autoritario. A tal proposito Emilio Fede parlando di lei aveva dichiarato: «Provo nei suoi confronti simpatia e timore. Non andrei mai a chiederle un aumento di stipendio».