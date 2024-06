Tony Effe è un rapper italiano. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Tony Effe: età, altezza, canzoni, fidanzata, patrimonio

Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda, è un rapper italiano. E’ nato a Roma il 17 maggio del 1991, ha quindi 33 anni, è del segno zodiacale del Toro ed è alto un metro e settantuno centimetri. Nicolò è cresciuto nel quartiere benestante della Capitale e tra i banchi di scuola ha conosciuto dei ragazzi con i quali ha cominciato a portare avanti il desiderio di diventare un rapper. Era il 2014 quando ha fondato il gruppo musicale della Dark Polo Gang, di cui facevano parte Arturo Bruni, Dylan Thomas Cerulli e Umberto Violo. Come solista invece ha debuttato nel 2021 con l’album “Untouchable”, che è stato in cima alle classifiche degli album italiani. Da sottolineare la collaborazione con Emma nel 2023 per il brano “Taxi sulla luna“. Tra le canzoni più famose di Tony Effe troviamo ad esempio “Dopo le 4″, “Pillole”, Icon”, “Miu Miu” e “Cadillac”. Molti non sanno che prima di diventare un rapper Tony Effe era anche un attore, il nome d’arte Tony Effe proviene proprio da uno dei personaggi che ha interpretato. Nel 1995 ad esempio ha avuto una parte nel film di Carlo Verdone “Viaggi di nozze”. Poi ha recitato anche in “Paparazzi”, “Prigioniere del cuore” e “L’ombra del gigante”. Inoltre ha recitato anche nella mini serie “Tutti per uno”. Fin da piccolo Tony Effe ha una fissa per i soldi, al momento secondo alcune indiscrezioni pare che il rapper guadagni dai 35 ai 40mila euro al mese. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Toni Effe è stato fidanzato per tre anni con una certa Eleonora, la loro storia è finita nel 2017. Dopo di che ha avuto una storia con l’influencer Taylor Mega, finita nel 2019. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 2milioni di follower.

Tony Effe: il presunto flirt con Chiara Ferragni

Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci circa un possibile flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe, da sempre “nemico” di Fedez. I due sono stati paparazzati insieme con amici fuori da un ristorante di Milano. Alcuni fan hanno inoltre notato che Chiara Ferragni in un video su TikTok aveva indosso la stessa felpa che aveva Tony Effe, secondo alcuni se la sono scambiata a Forte dei Marmi dove pare siano stati visti insieme. Insomma, per il momento non c’è nulla di certo, ma sicuramente non farebbe per niente piacere a Fedez che di certo non ha mai mostrato particolare simpatia verso Tony Effe. Staremo a vedere se ci saranno o meno conferme da parte dei diretti interessati.

