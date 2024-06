Quando va in onda la nuova stagione di Casa a prima vista e quale sarà il cast? Ecco tutti i dettagli di questo nuovo appuntamento tutto da non perdere, sempre su Real Time, con tantissime novità.

Quando va in onda la nuova stagione

Casa a prima vista è uno dei nuovi format di punta di Real Time, che ha avuto il suo esordio durante il 2023, stesso anno in cui è pronta ad arrivare anche la seconda stagione. Dal 20 maggio 2024, alle 20.20, inizierà il nuovo appuntamento con il format realizzato da Blu Yazmine, molto amato dal pubblico. Il programma ha preso il via lo scorso maggio e ha subito conquistato il suo spazio nell’access prime time della rete Warner Bros. Discovery, con una struttura molto semplice che ha conquistato il pubblico. Tre professori del settore immobiliare, ogni puntata, dopo aver raccolto le indicazioni di clienti particolarmente esigenti, si mettono alla ricerca della casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste per essere quella scelta dai clienti, cercando di vincere la sfida con i colleghi.

Lo schema degli episodi è fisso. Si parte dal cliente che spiega le caratteristiche che sta cercando per la propria casa, poi i tre agenti iniziano a darsi da fare per individuare l’immobile giusto da sottoporre al cliente. Dopo iniziano le visite di rito, in cui a turno ogni agente accompagna il cliente a visitare la casa, mentre gli altri due colleghi commentano. Alla fine, il candidato acquirente dovrà eleggere la migliore proposta delle tre, decretando il vincitore di puntata.

Casa a prima vista, nuova stagione: novità e cast

A differenza della prima edizione, Casa a prima vista è pronta ad allargare i suoi orizzonti. La competizione non si ferma più alle sole due città che fino ad ora erano state protagoniste delle puntate, ovvero Milano e Roma, ma i sei agenti, divisi in due gruppi, confermati anche per questo nuovo appuntamento, si sposteranno in varie città d’Italia per conquistare potenziali acquirenti. Mariana d’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre, oltre che a Milano, potranno recarsi per le richieste immobiliari da soddisfare anche a Torino, Parma, Bologna, Genova e sul Lago di Garda. Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu, invece, oltre a Roma, si sposteranno anche verso Tivoli, Frosinone, Bracciano, Anzio e Nettuno. Le nuove puntate di Casa a prima vista saranno 60, tutte della durata di un’ora, e saranno disponibili, oltre alla messa in onda su Real Time, anche on demand su Discovery+.

