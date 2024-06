E’ tutto pronto per la nuova edizione della manifestazione canora dell’estate, ovvero “Battiti Live“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove vederlo in tv, chi saranno i cantanti e quali saranno le date e le tappe.

Battiti Live 2024: tappe, dati, cantanti, quando in tv

Manca davvero pochissimo alla manifestazione canora dell’estate, ovvero l’evento di Radio Norba Cornetto Battiti Live, giunto ormai alla sua 22esima edizione. Saranno cinque gli appuntamenti, i primi tre andranno in onda dalla città di Molfetta, il 21, il 22 e il 23 giugno, mentre gli ultimi due appuntamenti andranno in onda a luglio ma ancora non si conosce la location scelta. L’evento verrà trasmesso in diretta su Canale 5. E, chi saranno i cantanti in gara? L’elenco è davvero molto lungo, saranno infatti tanti gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso di questi cinque appuntamenti. In totale saranno ben 150 le esibizioni previste, ancora non si conosce la divisione delle esibizione per serata, ma andiamo comunque a scoprire insieme quali saranno i cantanti in gara: Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, Boomdabash, Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr.Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors, Tony Effe.

Insomma un cast davvero super per questa 22esima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che non vediamo l’ora di poter vedere su Canale 5. Vi ricordo le date: 21, 22 e 23 giugno 2024. Per luglio invece ancora non si conoscono le date esatte delle due serate.

Battiti Live 2024: chi saranno i conduttori?

Come abbiamo appena visto, manca davvero pochissimo alla 22esima edizione della manifestazione canora dell’estate, ovvero il Radio Norba Cornetto Battiti Live, che vedrà tantissimi artisti alternarsi sul palco. Saranno cinque in tutto gli appuntamenti, tre a giugno, il 21, il 22 e il 23, e due a luglio, anche se ancora non si conoscono le date. Per quanto riguarda la location, a giugno sarà Molfetta, a luglio ancora non si sa. E, chi saranno i conduttori? Al posto di Elisabetta Gregoraci ci sarà Ilary Blasi che a sua volta è stata sostituita alla conduzione della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” da Vladimir Luxuria. Accanto a lei sul palco un collega con cui ha lavorato proprio all’Isola, ovvero Alvin che faceva l’inviato in Honduras. Al suo posto quest’anno c’è Elenoire Casalegno. Oltre al sodalizio professionale, tra Alvin e Ilary Blasi c’è anche una profonda amicizia.

Appuntamento quindi al 21 giugno per la prima puntata di “Battiti Live“.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi sono i Lunapop e che fine hanno fatto i membri della band di 50 special?

Tommaso Paradiso: altezza, canzoni ed età