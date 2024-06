Per tutti gli appassionati della Marvel Cinematic Universe… l’attesa è finalmente finita! Preparatevi a entrare in un vortice di azione e intrigo con l’uscita imminente di Venom The Last Dance, il terzo e ultimo capitolo della saga. Scopriamo insieme tutti i dettagli: uscita, trama, cast e durata del film.

Venom The Last Dance: la trama del film

La storia segue le vicende di Venom, il simbionte alieno più violento nella storia dei fumetti. Tutto ha avuto inizio nel 2018 con il primo film, seguito nel 2021 con La Furia di Carnage. Il noto personaggio ha fatto una breve apparizione anche nel Marvel Cinematic Universe: alla fine del secondo film della saga, infatti, Eddie Brock e il suo simbionte sono stati trasportati in una dimensione alternativa in cui si trova l’MCU. Lì hanno scoperto l’esistenza di Spider-Man, dove sono stati poi riportati alla loro realtà da Doctor Strange. Nel terzo capitolo della saga, Eddie e Venom sono ancora in fuga dall’esercito americano, che li vede come una pericolosa minaccia da neutralizzare. Ma le cose si complicano quando dalla dimensione spaziale arriva la stessa specie di Venom, con intenti misteriosi.

Venom The Last Dance: cast, durata e data d’uscita del film

Nel cast troviamo ovviamente Tom Hardy, nel ruolo dell’iconico protagonista. Insieme a lui, alcuni dei personaggi più iconici della saga come Peggy Lu nei panni della signora Chen, proprietaria del diner di fiducia di Venom. Ma ci sono anche numerose new entry, come Juno Temple proveniente da Fargo e Ted Lasso, nel ruolo di una ricercatrice del governo, e Chiwetel Ejiofor, nel ruolo del generale che darà la caccia al protagonista. Completano il cast Rhys Ifan, Alanna Ubach e Stephen Graham. Scritto e diretto da Kelly Marcel, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, il film farà il suo debutto nelle sale italiane il 24 ottobre 2024. Come si concluderà questa epica saga? Con un terzo capitolo che promette di tenerci sulle spine per ben due ore, Venom The Last Dance ci regalerà un ultimo ballo carico di adrenalina e mistero. Non mancheranno sorprese e colpi di scena. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa il destino ha in serbo per Eddie e Venom! E se volete qualche anticipazione in più, date un’occhiata al trailer, ora disponibile sui canali ufficiali Marvel.

